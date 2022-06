Ballottaggio 2022 a Sabaudia, crolla l'affluenza: ha votato meno della metà degli elettori

Crolla l’affluenza anche a Sabaudia in questo ballottaggio che vede in corsa per l'elezione a sindaco Aberto Mosca e Maurizio Lucci: anche nella città delle dune si rispecchia l’andamento fatto registrare nel resto del Paese rispetto alla partecipazione a questo secondo turno delle elezioni comunali; ed è sicuramente questo uno dei primi spunti di riflesione di queste elezioni.

Alle 23, quando sono terminate le operazioni di voti, il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati definitivi: a Sabaudia ha votato il 44,27% degli elettori che sono 15.386. Al primo turno al termine della giornata di voto si era espresso il 59,5% degli aventi diritto (il 15,24% in meno).

Nella foto in basso (fonte del Ministero dell’Interno) l’andamento dell’intera giornata con le tre rilevazioni delle 12, delle 19 e la definitiva delle 23