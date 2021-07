Elezioni comunali 2021, Annalisa Muzio si candida a sindaco di Latina: “Noi la via alternativa”

“Il terzo polo oggi nasce e muove i primi passi”: così Annalisa Muzio che nel corso di una conferenza stampa questa mattina si è presentata alla città ufficializzando la sua candidatura a sindaco del capoluogo pontino con il movimento Fare Latina in vista delle elezioni amministrative del prossimo autunno. Avvocato, presidente della Consulta dei Borghi, dell’associazione Minerva e dell’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo della provincia di Latina, vede al su fianco in questa corsa verso la carica di primo cittadino anche il Movimento Sport e Giovani Latina, Fare Latina Borghi e Fare Latina Cultura; una squadra che ha scelto di “condividere con me questo percorso - ha spiegato -, solo ed esclusivamente per convinzione e non per convenienza, per amore della città e mettendosi al servizio dei cittadini. Chi si avvicina a Fare Latina sa cosa fare e da che parte stare”.

“Noi la via alternativa”

“Quella che ci aspetta sarà una maratona lunga e complessa ma che noi siamo in grado di correre. Noi oggi presentiamo un’unione di intenti, di tante persone con caratteristiche differenti ma che hanno deciso di aderire ad un progetto trasversale, presentiamo qualcosa di rivoluzionario - ha detto ancora Muzio -. Noi siamo una via alternativa, una via centrista, liberale che sceglie di voltare le spalle ai personalismi, alle antipatie, ai veti incrociati, e costruire, insieme, uno spazio che sia la casa di tutti coloro i quali hanno come unico obiettivo il tema del ‘Fare’. Il terzo polo può esistere”.

E sta tutta qui la motivazione che ha spinto Annalisa Muzio a candidarsi a sindaco di Latina con il movimento Fare Latina. “Ci candidiamo perché vogliamo rappresentare i cittadini, perché crediamo di appartenere a questa città e di poterla insieme migliorare. Abbiamo valutato con attenzione l’offerta politica di ciascuna compagine. Nel momento in cui si è preso coscienza che l’intesa paventata avrebbe riguardato esclusivamente il nome da spendere come candidato sindaco e non la visione della gestione della cosa pubblica, in una parola i punti salienti di un programma di governo, abbiamo maturato la consapevolezza di dover guardare ad un progetto politico con altre forze, capaci di trovare la sintesi sugli argomenti e sul programma. Oggi ci presentiamo alla città con un’idea fortemente e orgogliosamente civica, connotata da una forte militanza politica di ognuno dei membri oggi qui presenti, che costituiscono anime diverse per genesi e percorso politico ma che hanno convenuto su un concetto ineludibile e, soprattutto, non negoziabile: dare seguito ad un’idea di futuro per questa città ponendo in campo competenza, chiarezza di intenti e velocità di esecuzione. A prescindere dal colore. Il tanto auspicato terzo polo che sta prendendo forma e che continuerà a reclutare forze che si riconosceranno nel progetto, potrà essere e sarà l’unica vera alternativa a chi, per tutto il tempo addietro, ha rappresentato il crepuscolo di qualsiasi interpretazione realizzativa delle cose da fare”.

Fare Latina

La candidatura a sindaco rappresenta, come lei stessa ha spiegato, la tappa conclusiva di un percorso “lungo tre anni che ci ha visto stare in mezzo alla gente e ascoltare i bisogni delle persone. Fare Latina è un progetto molto strutturato che ha vissuto diverse fasi. La prima è ‘l’analisi’: abbiamo cioè analizzato lo scenario in cui troviamo oggi che possiamo definire ‘sconfortante’. In tutte le sfide nelle quali ci siamo misurati non ci siamo fermati però alla critica fine a se stessa, ma abbiamo sempre cercato di proporre delle soluzioni. Ci sentiamo figli del pragmatismo, siamo mossi da autentiche forze di volontà liberali che si originano dal basso, uomini e donne assolutamente liberi e indipendenti che hanno creato il movimento e che ora sono pronti a confrontarsi con la cittadinanza”.

Il programma

La seconda fase, quella del programma che dovrà essere presentato alla città. Tre i punti cardine, partendo dalla semplificazione amministrativa e dalla “necessità di far sì che le Consulte entrino in Comune perché sono la fonte inesauribile del confronto tra l’Amministrazione e i cittadini”; poi “l’ordinario che non deve diventare lo straordinario. Dobbiamo tornare ad avere il piacere di passeggiare per la città e penso al verde, alla cura delle strade, al turismo”. E poi lo sviluppo, in particolare del litorale. “Bisogna iniziare a piccoli passi e con investimenti per lo sviluppo della Marina, perché l’economia della città è anche lì - ha ribadito Annalisa Muzio -. Senza nascondersi dietro un dito, riteniamo che i cinque anni di consiliatura siano appena sufficienti a istruire e definire l’iter progettuale per renderlo esecutivo. Il nostro impegno sarà quello di assumere posizioni decisioniste. E' il momento di assumersi delle responsabilità, dobbiamo correre sul tempo; il ‘Fare’ non è una parola a caso. Dobbiamo agire e per fare questo non serve attività partitica, ma servono persone che fanno politica sui territori, che stanno in mezzo alla gente”. Qui il valore aggiunto su cui Annalisa Muoio punta in questa sua corsa alla carica di primo cittadino di Latina, la “squadra”. “Stiamo costruendo una squadra di persone competenti e serie che hanno deciso di mettersi in gioco in questa bella sfida per portare un metodo nuovo di fare politica”.

Al tavolo insieme ad Annalisa Muzio anche l’ex assessore provinciale Fabio Bianchi che ha deciso di sostenere il progetto di Fare Latina tornando in politica dopo molti anni di assenza; nel corso della conferenza sono poi intervenuti anche Shada Vitali, coordinatrice del Tavolo della Cultura e delle Arti, e Domenico Pappacena, presidente del Movimento Sport e Giovani