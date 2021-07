Elezioni comunali a Latina, riunione della Lega: “Il candidato sindaco indicato da noi”

Si lavora ancora nel centrodestra per trovare il nome del candidato a sindaco di Latina in vista delle elezioni comunali di questo autunno. E una lunga e articolata riunione programmatica e organizzativa c’è stata questa mattina a cui hanno partecipato gli eletti della Lega nelle varie istituzioni locali, provinciali, regionali, nazionali ed europee, insieme al coordinatore regionale del partito e al sottosegretario al Mef, Claudio Durigon.

Un incontro, viene spiegato attraverso una nota, organizzato “per fare il punto sui programmi e sulle iniziative in vista dell'imminente appuntamento amministrativo che vedrà la Lega protagonista. Proprio in quest’ottica - si legge -, si è ribadito in maniera unanime che il candidato sindaco nel capoluogo deve essere indicato dal partito di Salvini, nella logica di tenere unita tutta la coalizione del centrodestra e delle liste civiche”.

Questo, conclude la nota, “è stato il mandato chiaro che gli eletti hanno dato al coordinatore regionale del partito”.