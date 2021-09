Elezioni 2021 a Minturno, due liste a sostegno di Massimo Moni: tutti i candidati al Consiglio

Anche a Minturno si vota il 3 e 4 ottobre per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 3 i candidati sindaco per queste elezioni amministrative ed 11 in totale le liste che li sostengono. In corsa per la fascia tricolore anche Massimo Moni con due compagini: Lega e la Lista Galasso

Di seguito i candidati al Consiglio comunale nelle singole liste:

Lega

Del Balzo Romolo

Camillo Giulia

Conte Giuseppe

Di Vanna Roberto

Felicioni Marina

Gallo Antonio

Graziano Nicolò

Iannella Andrea

Izzo Rosaria

Lombardi Erminia

Orsaia Pasquale

Pirolozzi Dorotea, detta Dora

Valeriano Giulia

Sabbatino Adone, detto Dino

Treglia Pasquale, detto Pecceteglio

Pimpinella Antonella

Lista Galasso

Camerota Luca

Amore Roberta

Baris Danilo

Caruso Marco

Conte Marco, detto Marco

De Clemente Gianpiero

Di Micco Benedetto

Di Principe Giuseppe

Forte Giorgia

Malagisi Mena

Pirolozzi Sabrina

Rizzi Giacomo

Moretti Filippo

Tartaglia Concetta

Romano Antonella

De Simone Antonietta