Elezioni comunali 2021 a Sperlonga, tre candidati sindaco in corsa. Tutte le liste

Armando Cusani, primo cittadino uscente, in sfida con Marco Toscano e Vincenzo Viola

Sono tre i candidati sindaco a Sperlonga che torna al voto dopo 5 anni per l’elezione del sindaco. Si vota il 3 e 4 ottobre quando i cittadini saranno chiamati ad esprimersi anche per scegliere i rappresentanti in Consiglio comunale.

Torna in campo il primo cittadino uscente Armando Cusani che dovrà vedersela con gli altri due aspiranti primo cittadino, Marco Toscano e Vincenzo Viola.

Quello di Sperlonga è uno dei sette comuni pontini al voto con meno di 15mila abitanti dove non è previsto quindi il ballottaggio (secondo l’ultimo dato fornito dalla Prefettura di Latina e aggiornato al 31 dicembre dello scorso anno gli elettori sono 3.043).

Di seguito le liste a sostegno dei candidati sindaco:

Armando Cusani

- Lista Cusani per Sperlonga

Marco Toscano

- Sperlonga Cambia

Vincenzo Viola

- Insieme con Vincenzo Viola Sindaco.