Elezioni politiche 2022, ecco i collegi nella provincia di Latina. I seggi assegnati al Lazio

Si vota il 25 settembre per le elezioni politiche. Il sistema elettorale al momento in vigore, il Rosatellum, per la prima volta sarà impiegato in seguito alla riforma sul taglio del numero dei parlamentari. Dopo il referendum del settembre 2020 la riforma costituzionale varata ha infatti ridotto dai 630 ai 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 quello dei senatori eletti, ai quali si aggiungeranno i cinque senatori a vita.

Come vengono scelti i parlamentari

Il sistema elettorale con il quale saranno scelti i parlamentari è un sistema misto, in parte maggioritario ed in parte proporzionale. L'assegnazione di 3/8 dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato) è effettuata con metodo maggioritario in collegi uninominali in cui è proclamato eletto il candidato più votato in ciascun collegio. L'assegnazione dei restanti 5/8 dei seggi avviene con metodo proporzionale, (245 seggi alla Camera e 122 seggi al Senato) in collegi plurinominali, tra le liste e le coalizioni che abbiano superato le soglie di sbarramento del 3% per la singola lista e del 10% per le coalizioni, o anche, limitatamente al Senato per le singole liste, del 20% a livello regionale. Sono proclamati eletti, per la parte proporzionale, i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto, a seconda dei risultati percentuali ottenuti alle urne. L’assegnazione dei seggi dei restanti otto deputati e quattro senatori risulta infine riservata al voto degli italiani residenti all’estero con sistema proporzionale che prevede il voto di preferenza.

I collegi alla Camera nella provincia di Latina

Per l’elezione della Camera il Lazio è suddiviso in due circoscrizioni: la circoscrizione Lazio 1, che comprende il comune di Roma e 84 comuni della città metropolitana di Roma Capitale a cui sono assegnati 24 seggi, 9 dei quali attribuiti in collegi uninominali; la circoscrizione Lazio 2, che comprende l’intero territorio delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone, nonché 36 comuni della città metropolitana di Roma Capitale a cui sono assegnati 12 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali e 7 ai plurinominali.

Per quanto riguarda la provincia pontina - che come detto rientra nella seconda circoscrizione - i collegi uninominali sono due dei cinque totali (sono 9 invece nella circoscrizione Lazio 1): il collegio U03 denominato Latina in cui rientrano 17 comuni della provincia pontina (Aprilia, Bassiano, Cisterna, Cori, Latina, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino) e il collegio U05 denominato Terracina che riunisce la parte più meridionale del territorio regionale ed aggregai restanti comuni delle provincie di Latina (16 tra cui Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia, Terracina, Ventotene) e 13 comuni di quella di Frosinone non inclusi negli altri collegi.

Il collegio plurinominale, invece, è solo uno dei due totali che riguardano l’intera circoscrizione Lazio: il collegio P02 che aggrega per intero le provincie di Frosinone e Latina.

I collegi al Senato nella provincia di Latina

Per l’elezione al Senato il Lazio ha una sola circoscrizione con 6 collegi uninominali e 2 plurinominali: sono assegnati 18 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali e 12 in collegi plurinominali. Per quanto riguarda la provincia di Latina c’è uno solo collegio uninominale (dei sei totali), il collegio U06 denominato Latina che riunisce tutti i 124 comuni delle provincie di Latina (33) e Frosinone(91).

Per quanto riguarda il plurinominale anche qui un solo collegio dei due del Lazio che ricopre l’intera provincia di Latina: il collegio P02 aggrega, infatti, per intero le provincie di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, più i restanti comuni della città metropolitana di Roma Capitale che non sono inseriti nell'altro collegio.