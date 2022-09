Elezioni politiche 2022: l’affluenza definitiva

Crolla l’affluenza nella provincia di Latina. Alle 23 sono stati chiusi anche i seggi allestiti nel territorio pontino si è votato oggi, domenica 25 settembre, per le elezioni politiche: si è recato alle urne circa il 61% degli oltre 400mila aventi diritto facendo registrare un calo di oltre dieci punti percentuali in meno rispetto alle precedenti consultazioni. Un dato importante anche per la provincia di Latina che va ben al di sotto di quello nazionale (circa il 64%) ed è il più basso di tutto il Lazio.

Questi i dati definitivi alle 23 di oggi, alla chiusura dei seggi, e ufficiaizzati solo a tarda notte dal Ministero dell’Interno sia per la Camera che per il Senato.

Di seguito i dati definitivi alla Camera raffrontati con quelli delle ultime consultazioni del 2018:

Comune Affluenza ore 12 Affluenza ore 19 Affluenza ore 23 Affluenza ore 23 nel 2018 Aprilia 19,27% 50,51% 60,99% 73,30% Bassiano 16,94% 45,08% 58,71% 73,52% Campodimele 19,88% 51,38% 63,19% 75,09% Castelforte 13,76% 47,19% 60,11% 75,36% Cisterna 20,77% 53,76% 64,15% 75,51% Cori 20,38% 55,41% 67,02% 76,44% Fondi 17,67% 51,47% 63,98% 73,85% Formia 16,89% 46,28% 57,13% 69,59% Gaeta 15,92% 44,20% 56,21% 67,68% Itri 18% 49,49% 59,10% 72,55% Latina 20,15 53,64% 64,48% 74,15% Lenola 17,42% 52,23% 63,76% 73,47% Maenza 15,81% 45,96% 57,09% 77,62% Minturno 15,76% 46,66% 56,39% 68,9% Monte San Biagio 20% 50,83% 61,36% 76% Norma 19,82% 52,46% 63,61% 70,79% Pontinia 18,51% 54,90% 65,7% 76,17% Ponza 5,63% 30,42% 37,48% 64,54% Priverno 15,54% 50,41% 62,01% 73,07% Prossedi 18,47% 46,07% 61,39% 74,03% Rocca Massima 16,61% 57,39% 71,59% 78,88% Roccagorga 20,55% 55,33% 67,59% 76,69% Roccasecca dei Volsci 15,69% 55,48% 67,47% 80,72% Sabaudia 19,72% 51,28% 59,95% 70,52% San Felice Circeo 18,18% 46,34% 55,44% 65,71% Santi Cosma e Damiano 16,64% 50,99% 62,22% 76,9% Sermoneta 18,71% 51,26% 65,18% 74,33% Sezze 14,58% 45,33% 56,29% 71,84% Sonnino 17,73% 48,85% 59,04% 73,78% Sperlonga 17,64% 51,78% 63,01% 71,35% Spigno Saturnia 22% 51,54% 59,49% 76,57% Terracina 16,09% 46,41% 56,67% 70,75% Ventotene 8,36 38,91% 49,49% 59,87% TOTALE 18,24% 50,3% 61,04% 72,39%

Di seguito i dati definitivi al Senato raffrontati con quelli delle ultime consultazioni del 2018