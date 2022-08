Elezioni politiche, il Pd pontino candida Tommaso Malandruccolo e Rita Visini

La direzione nazionale del Partito Democratico, chiamata ad approvare le liste di candidati alle elezioni politiche del 25 settembre, ha raggiunto una quadra nel corso della notte e nel Lazio la partita si è conclusa con qualche colpo di scena.

Sono i tre i nomi per il Pd della provincia di Latina. Si tratta di Rita Visini, Tommaso Malandruccolo e Stefano Vanzini. Rita Visini, ex assessora regionale nella precedente legislatura, è candidata alla Camera per il Lazio 2 nel collegio uninominale 5, che comprende parte della provincia di Frosinone e il sud della provincia di Latina. Tommaso Malandruccolo, consigliere comunale di Latina ora decaduto per effetto della sentenza del Tar che ha annullato il voto in 22 sezioni del capoluogo, è invece inserito nel collegio uninominale della Camera numero 3, che comprende il nord della provincia pontina. Infine, Stefano Vanzini, vicesegretario comunale del Pd, è invece inserito nel plurinominale 2 della Camera circoscrizione Lazio 2, in terza posizione dopo Matteo Orfini e Stefania Martini.

Fra i big del partito, compare Nicola Zingaretti, presidente uscente della Regione Lazio, candidato alla Camera come capolista per il collegio plurinominale Lazio 1. Monica Cirinnà, senatrice uscente, è stata designata per il collegio dei municipi VII, VIII, IX e X oltre a Fiumicino (dove il marito Esterino Montino è sindaco da 10 anni) e Ciampino. La notte tra il 15 e il 16 agosto ha rifiutato, poiché inserita in territorio "scomodi" e dati per persi da almeno due sondaggi, mentre oggi, 16 agosto, è tornata sui suoi passi.