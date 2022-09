Elezioni politiche, a Latina la presentazione dei candidati dell'Alleanza Verdi Sinistra

Sabato 10 settembre al Parco San Marco, dopo la presentazione di Gaeta, i candidati della lista proporzionale Lazio 02 della Camera e del Senato di Europa Verde, Sinistra italiana, Possibile e Reti civiche hanno incontrato i cittadini di Latina.

Sul palco si sono avvicendati i vertici locali, provinciali regionali delle forze dell’Alleanza Verdi Sinistra, i consiglieri neo-eletti al Consiglio comunale di Latina Emilio Ranieri e Valeria Campagna che hanno esplicitato il loro appoggio alla coalizione, e la segretaria di Latina Bene Comune Elettra Ortu La Barbera. L’incontro è stato aperto dal sindaco rieletto Damiano Coletta, alla sua prima uscita pubblica, che ha ribadito il suo impegno per disegnare una città sostenibile e a misura di tutte e tutti con grande attenzione ai temi ambientali e sociali che sono un’emergenza ora e saranno un dramma nei prossimi mesi.

I candidati del Collegio Lazio 02 alla Camera presenti, la capolista Federica Di Sarcina, Sara Cinquegranelli e Sergio Ulgiati e il candidato al Senato Gian Piero Marroni, hanno esposto poi i punti programmatici: cambiamento climatico, giustizia ambientale, giustizia sociale, fonti rinnovabili, parità, uguaglianza, tutela della dignità del lavoro sono i temi più sentiti e per i quali i cittadini di ogni generazione chiedono risposte non urlate, proposte concrete e non slogan d’accatto. “Vi chiediamo di stare dalla nostra parte” – ha affermato Federica Di Sarcina, originaria di Gaeta e capolista alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale Latina Frosinone – “dalla parte di chi ha fatto una scelta apertamente ecologista, femminista e progressista ed è pronto a cogliere questa sfida con impegno e passione, senza mai guardare indietro ma sempre avanti, nel bene comune e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutti e tutte”. Il prossimo appuntamento con il candidati Di Sarcina, Cinquegranelli, Raffa e Ulgiati è a Sezze il 16 settembre.