Elezioni regionali, l’Ordine degli infermieri a confronto con i candidati pontini

Le istanze degli operatori del settore infermieristico della provincia di Latina: questo al centro dell’incontro tra l’Ordine delle professioni infermieristiche e alcuni dei candidati pontini Al Consiglio regionale alle elezioni del 12 e 13 febbraio. All’iniziativa che si è tenuta presso la sede dell’Ordine hanno preso parte diversi esponenti politici appartenenti a vari partiti tra cui Cosmo Mitrano, Annalisa Muzio, Sonia Pecorilli, Angelo Tripodi, un rappresentante di Enrico Tiero e, in collegamento web, Antonio Segatori.

Il confronto si è aperto con il saluto della presidente Annunziata Piccaro che, a nome di tutti i componenti dell’Ordine di Latina, ha espresso il ringraziamento agli intervenuti per aver avuto l’attenzione di chiedere un incontro con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche per poi esporre loro la realtà e le problematiche degli infermieri. La presidente Piccaro ha parlato della “necessità di una profonda revisione del sistema sanitario regionale, in cui al centro ci debbano essere la prevenzione e la sanità di prossimità, per garantire assistenza diretta e più vicina alle persone”. La presidente ha anche evidenziato come la misura 6 del Pnrr preveda appositi interventi per la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità e, più in generale, ha parlato della necessità di investire sugli infermieri nel Lazio, vista la carenza di circa settemila unità

Nel corso dell'incontro sono intervenuti anche altri componenti del consiglio dell’Ordine, il segretario Alessio Reginelli, il tesoriere Antonio Melfi e il consigliere Giovanni Santucci che hanno evidenziato altre criticità, tra cui l’assurdo fenomeno dei numerosi episodi di violenza verso gli operatori sanitari.

I candidati presenti hanno ascoltato con interesse le tematiche espresse dall’Opi, aprendo poi un confronto costruttivo che si sono impegnanti a mantenere anche dopo la tornata elettorale regionale.