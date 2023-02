Elezioni regionali, Rotondi a Latina: “Udc determinate per la vittoria del centrodestra”

Proseguono gli impegni dei candidati pontini alle elezioni regionali in vita del voto del 12 e 13 febbraio. Nella serata di ieri, presso il Turi Rizzo a Latina, c’è stato l’incontro per presentare la campagna elettorale organizzato dai candidati dell’Udc al Consiglio regionale Gianluca Bolognesi e Veronica Restaini. Un momento per i due aspiranti consiglieri per confrontarsi con i simpatizzanti del partito che alle regionali sostiene la candidatura di Francesco Rocca a presidente del Lazio, e per esporre loro i principali punti della campagna elettorale che li sta vedendo impegnati “per rilanciare un territorio che ha più che mai necessità di ripartire”

All’evento hanno preso parte anche vertici nazionali dell’Udc rappresentati dal deputato Gianfranco Rotondi e dall’onorevole Giampiero Catone, oltre che il commissario provinciale Mario Tortorelli.

Molto partecipato l’incontro e grande soddisfazione è stata espressa proprio dall’onorevole Rotondi, arrivato nel capoluogo pontino e convinto “che la squadra messa in campo, con il simbolo dello scudo crociato, avrà un ruolo determinante per la vittoria alle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio”.