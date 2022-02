Ex Banca d’Italia, Ranieri: “Cambierà un pezzo della città. Fondamentale ripensare il centro storico”

E’ stata al centro del dibattito politico di questi giorni, soprattutto dopo l’approvazione in Consiglio comunale della mozione presentata dalla capogruppo di Lbc Valeria Campagna; parliamo della della sede della ex Banca d’Italia in piazza della Libertà a Latina su cui si è espresso in queste ore anche il consigliere di Latina Bene Comune Emilio Ranieri, secondo il quale l’acquisto dell’edificio è da considerare positivo da un duplice punto di vista.

“Intervenire su una singola area o su un singolo edificio, come nel caso della Banca d’Italia, può cambiare i connotati di un pezzo di città. Creando aule studio o spazi di coworking, ad esempio, è possibile creare una serie di iniziative culturali ed imprenditoriali che producono anche forme di lavoro. Il luogo di aggregazione non va inteso passivamente: parliamo di uno spazio attivo, un catalizzatore di occasioni. Recuperare e gestire un edificio vuol dire, tra le altre cose, recuperare e rivitalizzare una parte di città. Una parte del centro, in questo caso. L’operazione è importante, quindi, non solo per il fatto in sé di aver destinato alla gioventù cittadina uno spazio ad hoc, ma anche per aver messo un tassello in più per quello che è il nostro progetto di ripensamento del centro storico”.

Il riferimento è all’acquisto dell’edificio dell’ex Banca d’Italia. I cui spazi, in seguito alla mozione Campagna approvata nel Consiglio Comunale dello scorso 1 febbraio 2022, verranno destinati ad attività culturali e aggregative per i giovani di Latina. Un’operazione comunale particolarmente importante, specifica Ranieri: “L’acquisto dell’edifico ha consegnato al pubblico un bene, un edificio storico della città, che sarebbe potuto finire nelle mani dei privati. Il Comune è intervenuto tempestivamente proprio per evitare scenari di speculazione, ed è stata un’azione molto importante”.

“Ripensare il centro storico di Latina è fondamentale – Conclude Ranieri – ed alcuni interventi messi in essere già connotano quello che è il nostro indirizzo: l’acquisto della Banca d’Italia ne è la riprova. Un indirizzo, ovviamente, aperto e disponibile al confronto politico. È il momento di proiettare la città verso il futuro”.