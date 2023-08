Ex Svar, Ciolfi rialza l’attenzione dopo l’ennesimo incendio: “Bisogna intervenire subito”

Intervenire subito non lasciando che quanto definito in commissione rimanga lettera morta: Maria Grazia Ciolfi, capogruppo del M5S in Consiglio comunale a Latina, torna ad alzare l’attenzione sulla ex Svar dopo l’ennesimo incendio di due giorni fa. Un nuovo rogo nel sito industriale dismesso alle porte di Latina a solo un mese di distanza da quell che c’era stato alla fine di luglio.

“Risale allo scorso 28 luglio la denuncia che effettuai a mezzo stampa e la contestuale richiesta di convocazione della commissione consiliare Lavori Pubblici, con punto all’ordine del giorno dedicato alla messa in sicurezza del sito dismesso dell'ex Svar, dopo un vasto incendio che aveva interessato l'area. La commissione si è tenuta il 4 agosto, alla presenza degli uffici, nel corso della quale ho rappresentato l'esigenza di procedere con urgenza allo sfalcio dell'area per evitare ulteriori incendi, alla sua bonifica e al ripristino della recinzione: gli uffici hanno riferito che sarà inserito nelle aree comunali soggette a sfalcio e che è stato istituito un tavolo di lavoro ad hoc per la pianificazione della bonifica del sito sia da parte di Abc, per quanto concerne i rifiuti, sia degli altri servizi competenti, per le ulteriori azioni da porre in essere per ripristinare la sicurezza di quel luogo, non solo ricovero di senza fissa dimora, ma anche sede di attività illecite. Tuttavia, gli impegni presi in commissione, sono rimasti tali, apparentemente andati in ferie insieme al Consiglio e alle commissioni consiliari, nulla è stato fatto”.

E due giorni fa, il 23 agosto, un nuovo incendio. “Quanto accaduto è inaccettabile - aggiunge Ciolfi - e per tale ragione torno a denunciare con forza la questione dell'ex Svar, da sempre attenzionata dal M5S, per tutta una serie di motivazioni, a partire dalla sicurezza e tutela della pubblica incolumità, per arrivare al rispetto dei residenti del quartiere dove insiste il sito, stanchi di vedere ignorate le proprie giuste istanze e negato il diritto al ripristino di sicurezza e decoro, e infine al rispetto del ruolo politico e istituzionale delle commissioni consiliari, perché è del tutto inutile riunire la commissione, che peraltro ha un costo pubblico, portare in discussione delle emergenze, dare dei chiari indirizzi politici, senza poi definirne i tempi di attuazione e verificarli.

Esorto pertanto il sindaco e gli assessori competenti - rincara la consigliera del Movimento 5 Stelle - ad adoperarsi prontamente non solo per attuare gli impegni fissati in commissione riguardo la messa in sicurezza del sito, ma anche, e soprattutto, ad affrontare tempestivamente la questione politico-amministrativa dell'ex Svar: la maggioranza deve dire alla città quale è la sua visione per quella parte di territorio comunale, a quale futura destinazione ha pensato per il sito dismesso, quale valorizzazione patrimoniale e pubblico utilizzo saranno attuati, per prevenire un nuovo contenzioso oramai alle porte, con annesso rischio di perdere quelle aree comprate con soldi pubblici, oltreché per vedere finalmente riqualificato un quartiere ampiamente degradato, proprio all'ingresso della nostra città.

Dalle Terme all'Slm, dall'ex Icos all'ex Svar il tema sembra essere sempre lo stesso - conclude Ciolfi -: una maledizione che insegue il Comune di Latina o un susseguirsi di amministrazioni trasversalmente troppo superficiali e poco attente alla tutela del patrimonio comunale e al pubblico interesse, che non hanno avuto il coraggio, né assunto l'onere, di compiere scelte politiche, lasciando che le soluzioni di questioni importanti si definissero all'esito di contenziosi interminabili, dentro le aule della giustizia amministrativa”.