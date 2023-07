Incendio nella notte nell'area abbandonata dell'ex Svar

Un incendio è divampato nella notte all'interno dell'area industriale dismessa dell'ex Svar. Il sito versa da molti anni in stato di totale degrado e abbandono ed è stato spesso al centro delle cronache per episodi legati allo spaccio di droga e per la presenza di rifugi di persone senza fissa dimora.

Il rogo ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per diverse ore e ha interessato anche alcune baracche di fortuna che si trovavano all'interno. Sull'origine delle fiamme però non c'è ancora alcuna certezza. Non si esclude che possa essersi trattato di un incendio accidentale.

Intanto sul caso interviene anche il comitato civico di via Romagnoli, Adige, Po, Persicara, che torna a chiedere all'amministrazione comunale il ripristino del decoro, dell'igiene e della sicurezza. "Un incendio prevedibile stante la presenza all’interno della Svar - spiega il comitato - di numerose sterpaglie e una grande quantità di immondizia di varia natura prevalentemente infiammabile. Riguardo l’innesco del rogo potrebbe essere stato casuale, ovvero provocato da qualche mozzicone di sigaretta o fornello lasciato acceso da qualche disperato senza fissa dimora? O magari doloso, ossia provocato da qualche cittadino frustrato dall’inoperosità delle competenti istituzioni e infastidito dal continuo viavai di tossicodipendenti e spacciatori?".

Grazie all'intervento dei vigili del fuoco l'incendio è stato prontamente domato scongiurando che le fiamme raggiungessero le abitazioni e le attività commerciali vicine.