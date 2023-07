Fare Latina: al via la campagna di tesseramento. Si progetta di ampliare il movimento

Nella giornata di oggi, domenica 2 luglio, il primo appuntamento con la nuova campagna di tesseramento del movimento Fare Latina, che incontra i cittadini con un gazebo in centro città per illustrare idee e progetti. Da questa mattina, nella zona di chiusura al traffico veicolare, di fronte al negozio H&M, i membri del direttivo di Fare Latina sono a disposizione per illustrare obiettivi e rispondere a domande e per avviare il tesseramento ufficiale di adesione al movimento. Presente anche la fondatrice Annalisa Muzio, eletta in consiglio comunale alle ultime elezioni amministrative e oggi assessore all’urbanistica e allo sviluppo del territorio con varie deleghe tra cui quella ai borghi.

“Siamo cresciuti e ci siamo consolidati alle ultime elezioni sostenendo convintamente il nostro sindaco Matilde Celentano – afferma Annalisa Muzio - Con lei e con tutti i partiti di coalizione stiamo lavorando incessantemente e in modo assolutamente armonico oltre che propositivo. Adesso è iniziato un nuovo percorso per il nostro movimento; siamo diventati un punto di riferimento per tante persone che in questi anni, sempre più numerose, si sono avvicinate al nostro gruppo. La nostra idea e il nostro modo di fare politica si basano sulla convinzione che tutti i cittadini debbano, e possano, partecipare attivamente al cambiamento e alla crescita di una comunità in modo, fattivo, propositivo e positivo. Un modo nuovo di vivere la politica affinché sia di tutti, un metodo che sta raccogliendo tanti consensi e che stiamo esportando anche in altre città della nostra provincia. E questo è dimostrato – aggiunge Muzio – dall’avvio dell’iter per inaugurare Fare Cori e Fare San Felice Circeo, grazie alla volontà e al lavoro di persone che hanno testato e apprezzato il nostro modo di fare politica e che hanno deciso di replicarlo in altri comuni. Il direttivo quind ha avviato una nuova campagna di tesseramenti a Latina dove stiamo crescendo, ma dove abbiamo ancora tanto da “fare” e dove dobbiamo diventare ancora più numerosi soprattutto in preparazione del nostro Congresso del primo ottobre che segnerà, finalmente, l’inizio di un nuovo corso e che prevede anche la federazione con altre realtà associative e civiche. Tutto questo non sarebbe possibile senza l’impegno costante di tutto il direttivo e di tutta la squadra che oggi vede al suo interno il consigliere comunale Alessandro Porzi e un coordinamento di dipartimenti strutturati e pronti a fornire un contributo alla crescita della comunità". I prossimi appuntamenti con il tesseramento di Fare Latina sono in programma anche l’8 agosto, zona mercato del martedì, e il 3 settembre nuovamente in centro, sempre nella zona Ztl.