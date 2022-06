In arrivo a Fondi 450mila euro per la messa in sicurezza del Ponte di via Colle Troiano

C’è anche la messa in sicurezza del Ponte di via Colle Troiano a Fondi tra le opere finanziate dalla Direzione Infrastrutture e Mobilità con delibera del 31 maggio 2022 della giunta regionale del Lazio. Su un investimento complessivo di 9.546.390 euro, per un totale di 44 interventi di cui soltanto due in provincia di Latina, ben 450mila euro sono stati destinati al Comune di Fondi, in particolare alla realizzazione di un’opera fondamentale per la sicurezza e la viabilità della frazione di San Magno.

"Un finanziamento prezioso – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – per il quale non possiamo che esprimere grande soddisfazione. Si tratta di un intervento di viabilità della massima importanza per la nostra città che, tuttavia, sarebbe stato molto difficile realizzare con risorse comunali. Ringrazio la direzione infrastrutture e mobilità per aver inteso l’importanza del progetto, ma anche il senatore Claudio Fazzone e il consigliere regionale Pino Simeone per aver rappresentato, rispettivamente nella sede governativa e regionale, l’urgenza e la necessità di mettere in sicurezza il ponte di via Colle Troiano".