Avviati i lavori di messa in sicurezza sulla provinciale Diversivo Acquachiara

La Provincia di Latina ha dato il via oggi ai lavori di messa in sicurezza della strada provinciale Diversivo Acquachiara, a Fondi, dal km 0+000 al km 2+200, tratto compreso fra Ponte Selce e la rotonda con Viale Piemonte.

I lavori, per un importo pari a 800.123 euro e durata stimata in 120 giorni , riguarderanno l’installazione di barriere guard-rail; il rifacimento a tratti del manto stradale ammalorato; il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale con adeguamento della stessa e il potenziamento della segnaletica verticale. Si sta procedendo intanto all’installazione delle barriere guard-rail. "Lo avevamo annunciato in Consiglio comunale in sede di approvazione della delibera che assegnava le competenze alla Provincia - spiega il capogruppo di Forza Italia in Provincia e in Comune, Vincenzo Mattei - specificando anche le motivazioni che da tempo ci spingevano verso questa direzione, un tratto viario che collega tra loro strade statali e regionali e provinciali non poteva avere destinazione diversa e il primo ad evidenziarlo è stato in più occasioni il senatore Claudio Fazzone. Si tratta di un intervento importante su un'arteria di collegamento strategico su cui purtroppo negli anni sono stati registrati tanti incidenti, anche mortali. Ringrazio la maggioranza guidata da Beniamino Maschietto per aver sostenuto questa scelta, le forze politiche che hanno dato sostegno in Consiglio Provinciale e il presidente Gerardo Stefanelli. Quest'opera è l'ennesima conferma di come la sinergia e la collaborazione istituzionale sono alla base di un'azione politico amministrativa nell'interesse del territorio e dei cittadini”.