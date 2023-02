Rischio idrogeologico, lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del Rio Fresco

Partiranno a breve i lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione ambientale del corso d’acqua di Rio Fresco - via delle Fosse - a Formia in un’area soggetta a fenomeni di esondazione che ha provocato in questi anni danni a infrastrutture e abitazioni. Si tratta di un “preciso e dettagliato piano d’intervento tecnico” che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, con l’appaltamento delle opere, vuole urgentemente risolvere al fine di mitigare il rischio idrogeologico che ricade lungo la bassa valle del torrente Rio Fresco (riguardante uno dei tratti in parte su area privata e in parte su area pubblica) e che interessa una scarpata posta a ridosso di una traversa di via delle Fosse, quasi parallela a via Altiero Spinelli.

“La strada, che venne chiusa per motivi precauzionali il 21 dicembre 2019 - spiegano dal Comune -, ha riscontrato alcune criticità sul corso d’acqua che negli anni, a causa dell’incremento della densità abitativa, è stato regolarizzato con vari interventi di difesa spondale (gabbionate in località Scacciagalline e San Giuseppe Lavoratore), di opere in alveo, di attraversamenti di ponti e di tombamenti. Il movimento franoso ha coinvolto da vicino la strada di accesso alle case popolari con uno spostamento verso valle della sede stradale”.

“Per troppi anni quest’area è stata caratterizzata da notevoli problematiche – afferma il sindaco Gianluca Taddeo – I lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del corso d’acqua di Rio Fresco, che inizieranno in breve tempo, mirano al recupero dell’area in dissesto e a eliminare il livello di degrado ambientale esistente. Una situazione pregressa per alleviare e far superare definitivamente il disagio ai numerosi residenti della zona, che da troppo tempo aspettavano una risposta”.

“Siamo arrivati alla fase della cantierizzazione dell’opera. Verranno realizzati un muro in cemento armato, installate barriere stradali di sicurezza e, a protezione spondale del corso d’acqua, si posizioneranno due file di gabbionate collegate a quelle già esistenti – osserva l’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo - Con questi interventi finalmente sarà restituito l’accesso in sicurezza alle abitazioni, proseguendo il percorso di riqualificazione e di messa in sicurezza del territorio comunale che punta a dare risposte efficaci ed efficienti alla cittadinanza. I vari lavori programmati ed in corso, pur creando, talvolta, disagi alla cittadinanza, sono necessari e non procrastinabili ulteriormente. Lavori che possono essere svolti, per motivi tecnici e per motivi di sicurezza solo di giorno. Pertanto chiedo pazienza e comprensione che sono certa di ricevere”.