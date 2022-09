Lavori conclusi, riapre il sottopasso della linea ferroviaria

Riapre il sottopasso della linea ferroviaria in via Pasquale Testa a Formia dopo quasi un mese di lavori per la messa in sicurezza della struttura.

Si è proceduto con la pulizia preliminare dei volti del ponte, i carotaggi integrativi per valutare la consistenza e la natura dei rinfianchi delle volte per confermare il trattamento impermeabilizzante previsto nel progetto esecutivo e per accertare lo spessore delle murature, le iniezioni con resina epossidica per il ripristino della capacità legante della vecchia malta, la sabbiatura dei volti in pietrame, il lavaggio della volta in mattoni e la stilatura dei giunti con apposita malta approvata dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici. Tuttavia i lavori non sono terminati. Le attività ancora da effettuare attengono all'iniezione di resine poliuretaniche per impermeabilizzare il rinfianco della volta ad arco e piccole operazioni di ripristino della volta in mattoni e dei muri frontali in corrispondenza delle zone più ammalorate e degradate.

“Su questi ultimi interventi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo - la Soprintendenza ha chiesto a Ferrovie ulteriori studi per poter esaminare la situazione e sta individuando una serie di azioni correttive al progetto presentato che possano sbloccare l'attuale fermo”. Dopo un incontro con i responsabili di Ferrovie dello Stato, della ditta esecutrice dei lavori e del settore Polizia Municipale del Comune di Formia si è concordata la riapertura al traffico veicolare del sottopasso. Si è inoltre condivisa l’esigenza di riprendere i lavori solo dopo il rilascio del parere favorevole della Soprintendenza e si è deciso di continuare gli ultimi lavori residuali prevedendo interventi in notturna con relativa chiusura veicolare con il passaggio pedonale.

“Continueremo ad interfacciarci con le parti per garantire la vivibilità della città e la sicurezza nel nostro territorio gestendo al meglio i tempi del disagio” affermano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore Eleonora Zangrillo.