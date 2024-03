Illuminazione pubblica: interventi per 1,4 milioni di euro in città. Le strade e i parchi interessati

Interventi per circa 1,4 milioni di euro a Latina per la pubblica illuminazione. A fare il punto sui lavori di efficientamento energetico, di adeguamento normativo e di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione, è stata la stessa amministrazione comunale.

Le attività in corso, a cura della società Engie Servizi, aggiudicataria della convenzione Consip “Servizio Luce 3”, rientrano nel quinto stralcio approvato dalla giunta della sindaca Matilde Celentano il 28 dicembre scorso, per un importo, precisamente, di 1.425.446,72 euro.

“Secondo cronoprogramma, il miglioramento della pubblica illuminazione previsto dal progetto approvato lo scorso dicembre – ha affermato la prima cittadina – sarà concluso entro la fine dell’anno in corso. Gli interventi riguardano diverse aree della città, piazze, strade e parchi. Una pubblica illuminazione efficiente, oltre ad assolvere la funzione specifica, garantisce una maggiore sicurezza all’area interessata”.

“I lavori del quinto stralcio – ha spiegato il vice sindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici e manutenzioni – prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti non conformi alla normativa sull'inquinamento luminoso con tecnologia Led, il rifacimento di alcune linee elettriche vetuste e/o obsolete, la sostituzione dei quadri elettrici obsoleti e/o vetusti, la sostituzione di alcuni sostegni l’Installazione di nuovi punti luce anche al fine di rispettare la conformità alle norme tecniche illuminotecniche. E’ importante sottolineare l’estensione delle aree di intervento, interessando anche diversi parchi della città, da Santa Rita all’Oasi verde, da Parco Berlinguer al Parco Cottignoli Petrucci e molto altro. Al termine delle attività del quinto stralcio, strade, piazze e aree verdi saranno sì illuminate ma rispettose della normativa sull’inquinamento luminoso che provoca danni all’ambiente e all’economia. Una volta completato il quinto stralcio – ha concluso il vice sindaco – si procederà con il sesto e ultimo stralcio che interesserà le piazze storiche della città”.

Le strade, le aree e i parchi interessati dai lavori

Di seguito l’elenco di tutte le zone di intervento del quinto stralcio:

Parco Santa Rita – Via Bachelet

Piazza Udine – Via Fiuggi

Via Don Torello – Piazza Moro

Piazza Toscanini – Via Siciolante

Via Cicerone

Via e Piazzale Carturan – Parco e parcheggio Via Legnano

Via Amodio – parchetto Via San Carlo da Sezze

Via Triboniano parcheggio – Piazzale Trieste – Piazza Orazio – Piazzale Alcide de Gasperi

Via Quarto – Via Amyclae

Parco Berlinguer – Via Perazzotti – Via Tacito – Via Severo

Via Cervone – Stazione Autolinee – Via Giulio Cesare – Via Oslavia

Piazza Paolo VI – Largo Padre Pio da Pietralcina - Via Cisterna

Via Cavata – Viale Vittorio Veneto – Viale Le Corbusier rotonda Via Vespucci – Via Villafranca

Largo Cimarosa – Parco Cottignoli Petrucci – Parco Via Pizzetti – Giardino Norma Cossetto

Parco Oasi Verde

Parco Via Pier Luigi Nervi – Parco Susetta Guerrini

Parco Martiri di Fiesole

Viale della rimembranza – Parco Via Varsavia – Parco Via Bonn

Piazza Aldo Manuzio – Via Ponchielli

Viale Le Corbusier

Via del Murillo