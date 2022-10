Torrente Pontone, definito un calendario dei lavori: costituito un tavolo permanente in prefettura

Una riunione in prefettura questa mattina, martedì 11 ottobre, con il prefetto Maurizio Falco e i rappresentanti dei Comuni di Itri, Formia e Gaeta sui problemi relativi al torrente Pontone, che attraversa le tre cittadine. Slla riunione erano presenti il comandante della polizia stradale, il sindaco facente funzioni di Itri Elena Palazzo, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo e il primo cittadino di Gaeta Cristian Leccese, oltre all'ingegner Monacelli per la Provincia e Mallamo per l'Astral. Tempi stretti per i lavori di sistemazione del ponte, resi possibili dal finanziamento da 10 milioni di euro. Il prefetto da parte sua si è reso immediatamente disponibile e ha riunito un tavolo tecnico con l'obiettivo di compiere scelte oculate e operare in sinergia.

Nel vertice è stato stabilit che nell'arco di un anno circa occorre completare gli iter burocratici per approvare i progetti, poi occorrerà un passaggio in tutti e tre i Consigli comunali e proseguire sino agli appalti necessari al completamento dei lavori. Secondo un calendario ideale i lavori potrebbero partire a settembre del 2023, a conclusione dunque della stagione turistica. Il nodo centrale è infatti che gli interventi impatteranno pesantemente sulla viabilità. Con il rifacimento completo del ponte sarebbe stata necessaria la chiusura totale della Flacca, si è optato invece per ridurre la viabilità e allargare l'infastruttura per consentire un maggior deflusso del corso d'acqua che avrà dunque una portata maggiore.

Il prefetto Falco ha costituito un tavolo permanente, presieduto dal capo di gabinetto Marialanda Ippolito, che tornerà a riunirsi una volta al mese, mentre il Comune capofila del progetto sarà quello di Itri.