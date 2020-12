Porto canale di Rio Martino: approvato il progetto per ripristinare la navigabilità

E' stato approvato, dalle Giunte comunali di Latina e di Sabaudia, il progetto relativo all'avvio dei lavori di escavazione della foce del canale di Rio Martino. Entra così nella fase operativa l'iter avviato con un protocollo d'intesa approvato dai due comuni, con cui Latina e Sabaudia si impegnano rispettivamente a ripristinare la navigabilità del canale attraverso la messa in sicurezza delle sponde e il dragaggio del porto.

Il Comune di Latina, come ente capofila, si è fatto carico del progetto approvato dalle due giunte che prevede, in una prima fase, l'esecuzione di lavori di emergenza che consistono nell'apertura del passo marittimo. Questo consentirà la ripresa della navigazione in entrata e in uscita dal canale finalmente in condizioni di sicurezza.

Saranno inoltre effettuate alcune attività propedeutiche, come la campionatura della sabbia, alla realizzazione del secondo stralcio funzionale dei lavori relativamente al dragaggio e all’eventuale ripascimento sottoflutto delle sabbie caratterizzate.