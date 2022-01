Provincia, Annalisa Muzio presidente commissione Ambiente in Provincia

Con la nomina dei componenti e l'elezione di presidenti e vice presidenti delle commissioni consiliari in Provincia, Annalisa Muzio, già consigliera comunale di Latina, è ora presidente della commissione Sviluppo e tutela del territorio, ambiente, ecologia e pianificazione territoriale.

“Sono felice per questo risultato ottenuto e per questo ruolo che ci vedrà in prima linea e mi consentirà di impegnarmi ancora di più per il bene e il futuro di Latina e di tutta la provincia - commenta Muzio - Rinnovo i ringraziamenti al direttivo di Forza Italia, nonché ai consiglieri provinciali e anche al gruppo comunale, che, al pari del presidente Gerardo Stefanelli mi hanno accordato fiducia per questo ruolo delicato e importantissimo"..

“Non vorrei essere di parte ma presiederò una commissione formata dalla maggioranza di donne, ben 4, più il vicepresidente Enzo De Amicis e

questa è già una novità per il consiglio provinciale. Mi aspetto un grande lavoro di squadra improntato al pragmatismo - aggiunge la consigliera eletta nelle file di Forza Italia nel consiglio provinciale - Sarà una commissione volitiva e fattiva, piena di entusiasmo e con una grande visione. Il mio impegno sarà sempre quello di coinvolgere tutto il territorio e tutte le parti per azioni che, auspico, saranno fortemente condivise. Sono consapevole che i temi che dovremo affrontare sono di

scottante attualità ed estremamente impegnativi, motivo per cui sarà necessario che le decisioni vengano concordate e siano frutto di scelte lungimiranti".

I temi saranno quelli che il movimento Fare Latina sta già affrontando, a partire le criticità dell’erosione e del ripascimento del Lido di Latina e quelle dell’insabbiamento del porto canale di Rio Martino, mettendo insieme tutte le parti istituzionali e associative per arrivare a definire una soluzione duratura e reale che permetta ai pescatori di uscire a pescare ma anche agli altri imprenditori balneari di poter lavorare e ai cittadini di godere del proprio litorale. La commissione verrà convocata a stretto giro, si pensa già alla prossima settimana.