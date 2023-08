Casa dello studente, l'Ater in campo per potenziare i servizi a sostegno degli studenti universitari

La rete dei servizi a sostegno del diritto allo studio per gli studenti universitari dell'ateneo pontino deve crescere in particolare per quanto riguarda gli alloggi. Lo sosiene il commissario Ater di Latina all'indomani della visita presso la Casa dello studente di via Villafranca di una delegazione della quale facevano parte il sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore all’Università della Regione Lazio Giuseppe Schiboni, il commissario dell’ente regionale per il diritto allo studio DiSCo Lazio Giorgio Ciardi, l’assessore ai Rapporti con l’università del Comune di Latina Antonio Cosentino e il consigliere Giuseppe Coriddi.

"La Casa delle studente di Latina - sottolinea Dellapietà - è uno dei servizi che qualifica la città universitaria e rende effettivo il diritto allo studio. Come Ater di Latina abbiamo da sempre messo a disposizione le nostre competenze per sviluppare l'offerta sociale insita in questo servizio e che è la nostra missione. Nel sottolineare l'importanza dell'iniziativa, auspico che sia un atto propedeutico al rilancio della crescita dell'offerta dei servizi universitari, con particolare riferimento alla offerta di alloggi, della nostra città e delle provincia. Come azienda operativa esprimiamo la nostra disponibilità alla crescita della rete dei servizi a sostegno del diritto allo studio come la stessa esperienza dell'edificio di via Villafranca testimonia. Insieme - conclude - possiamo dare corpo e gambe alla funzione di Latina come città della formazione e dei servizi per i giovani".