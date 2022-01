Barriere architettoniche, si avvia il progetto Peba: primo passo per una città accessibile

L’amministrazione comunale di Latina, su impulso degli assessori Pierleoni, Caschera e Bellini, ha avviato il progetto Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche). L’obiettivo è dare nuova linfa all’urbanistica, all’edilizia e al trasporto pubblico della città di Latina nell’ottica dell’accessibilità e dell’inclusione.

Il primo passo per ripensare la città è stato istituire un tavolo permanente sul tema dell’accessibilità. “Un tema da sempre caro a Latina Bene Comune – spiega Ida Ferrari – che nel 2016 contribuì alla nascita del forum ‘Qualità della vita’ per promuovere e sviluppare un’idea di città accessibile. Esperienza, quella del forum, che si è evoluta con la costituzione di "Vialibera": un coordinamento dove cittadini, cittadine e associazioni continuano a operare nell’ottica di una città accessibile”. “Accessibilità – spiega l’ex consigliere Emanuele Di Russo - non si limita al mero abbattimento delle barriere architettoniche. Parliamo anche di programmazione e di visione. Si tratta di un percorso culturale che deve portare l’accessibilità ad essere la normalità, la prassi, per una città che non escluda nessuno”

“Siamo consapevoli anche – concludono – che c’è ancora molto da fare. Insieme all’implementazione del Peba infatti occorrerebbe allinearsi alle indicazioni dell’Universal Design, secondo le quali ogni ingresso in luogo pubblico o ufficio deve risultare libero da qualsiasi barriera, così da poter essere fruito da tutte e tutti, indipendentemente dalla capacità fisica, psichica o sensoriale. In questo modo, parallelamente al procedere del piano Peba, si opererà anche sulle cose di ogni giorno”. Il Peba, dovrà scaturire da un percorso condiviso e partecipato, ragion per cui l’amministrazione ha attivato un sondaggio volto a raccogliere le opinioni della cittadinanza. Al sondaggio è possibile rispondere attraverso questo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwYxlqBXOcCsniFRxGIS8bPB0e4PIlb2ntysgnK03N_kbzmQ/viewform?fbclid=IwAR0c3rGpitKVxVmeeeG4fUslP0rRoE9TCK7dIdslC3-2U-oCJzeYoMkiCsQ