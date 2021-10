Il centrodestra di Latina a Coletta: "Evitiamo il commissariamento ma nessun patto di consiliatura"

Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha annunciato proprio ieri i primi colloqui con le forze politiche della coalizione di centrodestra e con le formazioni civiche per la formazione di un nuovo governo cittadino dalle larghe intese. Ora risponde il centrodestra di Latina, che in queste ore si è riunito per concordare la lnea che terranno i partiti.

Claudio Durigon, Angelo Tripodi, Nicola Calandrini, Alessandro Calvi e Giuseppe Di Sangiuliano hanno dunque ringraziato il candidato Vincenzo Zaccheo "per l'impegno e la passione messi al servizio del centrodestra". "Sentiamo il dovere di ringraziare, dal profondo del cuore, Vincenzo Zaccheo per come ha inteso affrontare questa difficile campagna elettorale - si legge in un documento unitario della coalizione - A lui riconosciamo l'importante merito di aver contribuito all’unità del centrodestra. A seguito del risultato elettorale, una anatra zoppa in cui il centrodestra ha la maggioranza in Consiglio Comunale, la nostra coalizione intende muoversi unitariamente".

"Il sindaco Coletta - aggiungono - ha chiesto di incontrare, singolarmente, le forze politiche del centrodestra. Noi rispondiamo favorevolmente all'invito, ribadendo al primo cittadino che noi rappresentiamo una coalizione e come tale vogliamo essere ricevuti. Ribadiremo al sindaco la nostra più completa disponibilità a mettere in sicurezza l'ente, evitando il commissariamento che in questo particolare momento danneggerebbe lo sviluppo e l’economia della città senza però siglare un patto di consiliatura. Tale scelta è ispirata al senso di responsabilità e all’amore per la nostra città, salvo il rispetto dei nostri valori e della volontà degli elettori. Il centrodestra, quindi, intende esercitare pienamente le prerogative che il corpo elettorale gli ha affidato, nel pieno rispetto dei nostri valori ed elettori".