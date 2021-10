Elezioni comunali 2021 a Latina: i risultati dei candidati sindaco e di tutte le liste

Ci sono volute più di 48 ore per avere il quadro deifinitivo dei risultati del primo turno delle elezioni amministrative a Latina. I dati sono stati pubblicati sul sito del Comune - non ancora su quello del Ministero dell'Interno - solo nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 ottobre. Al ballottaggio vanno il candidato sindaco del centrodestra Vincenzo Zaccheo che ha ottenuto il 48,3% dei voti e quello del centrosinistra, primo cittadino uscente, Damiano Coletta votato dal 35,66% degli elettori che nelle giornate del 3 e 4 ottobre si sono recati alle urne.

Una partita a due quella che si è giocata tra Zaccheo e Coletta distanzaiti da quasi 13 punti percentuali; la coalizione del centrodestra ha però superato il 50% dei voti e comunque andrà a finire il ballottaggio avrà la maggioranza nel Consiglio che si andrà a comporre dopo il voto del 17 e 18 ottobre.

Più distanzati gli altri candidati sindaco: Annalisa Muzio è al 5,11%, Antonio Bottoni al 3,33%, Gianluca Bono al 3,28%, Nicoletta Zuliani al 3,16%, Sergio Sciaudone allo 0,66%, Andrea Ambrosetti allo 0,36% e Giuseppe Antonio Mancino allo 0,15%

Sono stati 106.808 gli elettori chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale; l'affluenza è stata del 61,18%, la più bassa dei 12 centri pontini al voto in questa tornata e con quai 9 punti percentuali di meno rispetto alle scorse elezioni.

