Commissione congiunta Bilancio e Cultura: si parla dell'estensione dell'orario scolastico all'infanzia

Si è riunita in Comune la commissione congiunta Bilancio e Cultura per dare attuazione all'indiritto del Consiglio comunale relativo all'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia comunali. "All'inizio dell'anno infatti - spiega la consigliera del Pd Daniela Fiore- il Consiglio comunale aveva approvato all'unanimità una mozione per estendere l'orario scolastico oltre le 14".

"L'assessore Laura Pazienti - spiega ancora la consigliera Fiore - ci ha riferito che l’amministrazione intende procedere attraverso un nuovo bando di gara che consentirà di prolungare l’orario scolastico fino alle 16. Nell’ambito del nuovo appalto verrà scelta una scuola pilota in cui sperimentare l’allungamento orario fino alle 18 e l’estensione del servizio a una fascia d’età oltre i 5 anni. Con i consiglieri presenti in seduta si è deciso di sottoporre alle famiglie un questionario entro la fine di quest’anno scolastico per individuare la potenziale utenza del servizio e le zone in cui c’è maggiore richiesta. L’obiettivo finale è quello di proporre questo servizio educativo in tutte le scuole comunali e con un servizio che vada oltre il grado della scuola dell’infanzia".

"Un progetto importante - conclude Daniela Fiore - sia in quanto sostegno alle esigenze lavorative delle famiglie, ma soprattutto quale estensione del sistema di istruzione e formazione, che includa attività laboratoriali e doposcuola oltre all’attività didattica garantita dai docenti".