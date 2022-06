A Latina si insedia il nuovo Consiglio comunale dei bambini e delle bambine

Si è insediato ieri a Latina il nuovo Consiglio comunale dei bambini e delle bambine. Un progetto nato, nel 2019, dall’intuizione del professor Francesco Tonucci, su impulso di Latina Bene Comune, dell’ex assessora Cristina Leggio e dell’Amministrazione Coletta.

Le nuove consigliere e i nuovi consiglieri, provenienti dagli Istituti Comprensivi Volta, Tasso, Trampolini e Castelnuovo, accompagnati da alcuni consiglieri senior dell'IC Da Vinci-Rodari, sono stati accolti in aula consiliare dal sindaco Damiano Coletta e dagli assessori Francesca Pierleoni, Laura Pazienti e Dario Bellini. Erano presenti anche la coordinatrice Emilia De Nardis, rappresentanti delle scuole e ovviamente le famiglie dei bambini e delle bambine.

“Portare avanti questo progetto è motivo di grande orgoglio per l'Amministrazione di Latina che ritiene il Consiglio dei bambini e delle bambine, con le loro osservazioni e la loro visione del mondo, uno strumento importantissimo per la vita della nostra comunità - ha commentato il sindaco Coletta -. Sono certo che anche questa nuova consiliatura saprà fornirci indicazioni molto utili e sarà nostro dovere ascoltarli”.

L’istituzione dell’organo e del suo regolamento è stata curata, anche, dall’ex presidente della Commissione Politiche Giovanili e Partecipazione Valeria Campagna. “Fu un'iniziativa innovativa – ha dichiarato Campagna – con risultati importanti: bambini e bambine che, concretamente, ci hanno indicato come vorrebbero vivere i loro spazi imprimendo un indirizzo specifico. Sono orgogliosa che si possa andare avanti e che i bambini di Latina possano continuare a fornire, al Comune, il loro prezioso ed indispensabile punto di vista. Il Consiglio delle bambine e dei bambini è un pezzo fondamentale della rivoluzione della partecipazione voluta dalla passata e dall'attuale amministrazione dove grazie a strumenti come questo, come il Forum dei Giovani e le Consulte tematiche abbiamo spalancato le porte del comune e abbiamo reso protagonisti bambini, giovani e studenti delle scelte che li riguardano".

“È una gioia rivedere a lavoro i nostri consiglieri bambini – riporta Emanuele Di Russo, socio ed ex consigliere comunale con delega alla partecipazione - un lavoro e un servizio per e della nostra comunità che, insieme all'onore e alla gratificazione dei bambini impegnati, ne forma il carattere e le competenze. Una formazione che avviene nel confronto tra opinioni diverse, nella trasformazione delle idee in azioni concrete, nella responsabilità verso la collettività. Credo che i bambini siano il miglior punto di partenza per tracciare una strada di responsabilità e bene comune. A loro, il mio augurio di buon lavoro e buona strada”.

Anche la Consigliera Floriana Coletta, delegata dal sindaco alle Politiche per la Partecipazione, plaude alla continuità del progetto: “Uno strumento di partecipazione prezioso, grazie al quale le istanze dei bambini e delle bambine prendono voce. Una palestra di democrazia per loro e, perché no, anche per noi adulti. Sono giorni di grande partecipazione, dopo il patto educativo di comunità ed il patto di collaborazione siglato con l’istituto per l’infanzia di borgo Carso - un’esperienza che deve fare da apripista alla stipula di altri patti con gli altri istituti della città - ecco il nuovo Consiglio dei bambini. È il segnale che Latina sta diventando, sempre di più, la città dei diritti e la città dei bambini. È questo l’indirizzo politico auspicato da Latina Bene Comune e sul quale sollecitiamo l’amministrazione ad insistere. Ringrazio il Sindaco Coletta per aver portato avanti il progetto e gli Assessori (Bellini, Pazienti e Pierleoni) presenti. Un ringraziamento anche alla coordinatrice Emilia De Nardis, ai rappresentanti delle scuole coinvolte e alle famiglie dei piccoli Consiglieri Comunali. A loro ed ai bambini che proseguono l’esperienza già avviata, convinta che sapranno fornirci indicazioni molto utili, auguro buon lavoro”.