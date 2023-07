L'isola pedonale approda in Consiglio comunale: in aula si discute del futuro della viabilità in centro

Si riunisce di nuovo a Latina il Consiglio comunale, con sette punti all'ordine del giorno. Fra questi, anche l'isola pedonale. In discussione in aula ci sarà infatti la mozione presentata il 18 luglio dai consiglieri d'opposizione Maria Grazia Ciolfi, Nazzareno Ranaldi, Daniela Fiore, Valeria Campagna. Leonardo Majocchi, Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton avente ad oggetto il mantenimento dell'isola pedonale.

Terminata ufficialmente il 30 giugno la sperimentazione dell'isola pedonale, l'assessore alle Attività produttive Cosentino aveva infatti annunciato il ripristino della Ztl dando seguito a una precisa volontà della nuova amministrazione di centrodestra e alle richieste di alcuni commercianti del centro storico del capoluogo. Pochi giorni più tardi il Comune era però tornato sui suoi passi, disponendo con una specifica ordinanza una ulteriore proroga della sperimentazione per altri due mesi, quelli dunque di luglio e di agosto, rinviando così a settembre la nuova disciplina per la viabilità in centro.

La decisione di tornare alla vecchia Ztl però ha sollevato come prevedibile una pioggia di critiche da parte delle opposizioni in Consiglio comunale e di associazioni e comitati, che chiedevano il mantenimento e l'ulteriore ampliamento dell'isola pedonale. Ora il caso approda all'attenzione dell'aula consiliare e si aprirà la discussione sul futuro della viabilità delle aree del centro cittadino.