Termina la sperimentazione dell'isola pedonale, in centro torna la Ztl: “Un passo indietro per la città”

Termina oggi, 30 giugno, la sperimentazione dell’isola pedonale in centro a Latina, secondo quanto previsto dall'ultima proroga disposta dal commissario prefettizio Carmine Valente alla fine dello scorso anno. Da sabato 1 luglio torna quindi, salvo ulteriori interventi dell'Amministrazione, la Ztl in centro a Latina. A dare notizia del ripristino della zona a traffico limitato, dopo un commercianti del centro storico, nei giorni scorsi è stato l’assessore Antonio Cosentino, con delega alle Attività produttive.

La sperimentazione dell'isola pedonale era stata avviata nell'estate del 2021 dall'allora Amministrazione Coletta, andata avanti fino a oggi grazie a una serie di proroghe. E di questo è stato discusso anche nel corso del tavolo tematico sull’Urbanistica che è stato riunito ieri da Latina Bene Comune. “Questa scelta, anticipata dal competente assessore, si baserebbe sulla richiesta dei commercianti, secondo i quali l’adozione dell’isola pedonale arrecherebbe danno alle attività - spiegano il vice segretario di Lbc Alessio Ciotti e la referente del tavolo urbanistica Rita Di Rosa -. In realtà importanti studi di famosi urbanisti dimostrano invece la stretta correlazione positiva tra isola pedonale e sviluppo: l’utilizzo e la fruibilità di spazi urbani riservati ai pedoni rendono i centri delle città più attrattivi e vivibili, favorendo la socialità in assoluta sicurezza”.

Uno degli aspetti sollevati da Lbc è proprio relativo alla sicurezza: il regolamento della Ztl consentirà infatti a tutti i veicoli a motore elettrico di poter accedere in qualsiasi ora del giorno e della notte nella zona a traffico limitato in questione, anche con l’area in teoria chiusa al traffico. “Si tratta di un regolamento datato – continuano Ciotti e Di Rosa - che evidentemente non tiene conto della situazione attuale e di un numero di mezzi a motore elettrico sempre maggiore. Questa decisione inoltre dovrebbe essere frutto di un processo partecipativo diverso e certamente più allargato. Occorre ascoltare non solo i commercianti ma anche la cittadinanza che vive e utilizza gli spazi del centro come luogo di aggregazione.

L’amministrazione - aggiungono ancora - dimostra quindi di non ascoltare le voce dei tanti cittadini che in modo chiaro, grazie a un questionario redatto e distribuito dall’Urban Center del Comune, aveva in modo incontrovertibile evidenziato il gradimento dell’isola pedonale con un 83,2% di voti favorevoli al suo mantenimento. Su questo ci batteremo affinché la scelta passi attraverso un confronto con i cittadini”.

“C’è da evidenziare anche un ultimo aspetto altrettanto importante - proseguono infine Ciotti e Di Rosa -: Latina in questo modo va nella direzione esattamente opposta rispetto a quella delle città italiane ed europee, che sempre di più trasformano il centro cittadino in un’isola pedonale e in un luogo vivibile per i cittadini. Ci saremmo aspettati un approccio diverso, volto magari al miglioramento dell’attuale isola pedonale, che andrebbe piuttosto riempita di contenuti di tipo aggregativo, commerciale e culturale ma certamente tutelata. Questa scelta rappresenta invece un passo indietro. I cittadini dovranno quindi sapere che fra pochi giorni le strade limitrofe alla piazza non saranno più così sicure per i pedoni, per le famiglie, per i bambini che vanno in bicicletta o giocano a palla, per i ragazzi che frequentano il centro fino a tarda notte. Se dunque l’intenzione è quella di riaprire al traffico veicolare, riteniamo che questo sia un gravissimo errore perché significherebbe tornare indietro. Attendiamo di sapere quali saranno i prossimi passi e le regole che l’amministrazione intende dare. Da parte nostra saremo al fianco delle associazioni e dei cittadini che hanno a cuore la qualità della vita e l’ambiente”.