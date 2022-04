“Arte e cultura a servizio della città e dei suoi spazi”: il Consiglio comunale approva la mozione "Street Art"

“Street art vuol dire mettere cultura, arte e bellezza a servizio di una città, costruire percorsi artistici finalizzati al recupero di situazioni di degrado, dare impulso alla rigenerazione urbana. Sono molto soddisfatta della larga e diffusa apertura che il Consiglio Comunale ha dimostrato nei confronti della mozione da me presentata”. Valeria Campagna, cconsigliera comunale e capogruppo di Latina Bene Comune, commenta in una nota l’approvazione della mozione sulle ‘Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la diffusione della street art’.

Il Consiglio Ccomunale, attraverso l’approvazione della mozione impegna il sindaco e la Gunta a partecipare all’avviso pubblico ‘Lazio Street Art 2022’. L’amministrazione quindi si attiverà per la presentazione di un progetto di rigenerazione urbana da attuare tramite interventi di street art (ad esempio la realizzazione di murales), individuando gli spazi e i muri dove poter realizzare le opere artistiche e presentando un progetto per chiedere il finanziamento regionale.

“Quando l’arte di strada si mette a disposizione della comunità – conclude Valeria Campagna – si attivano percorsi per rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale e sociale, i luoghi ed i beni di una città, con particolare riferimento ad aree periferiche che necessitano di essere recuperate. La street art è una forma artistica con forte capacità comunicativa e dal grande impatto sul territorio, in quanto valorizza il tessuto urbano e sociale attraverso la cultura dell'arte urbana. L’ambizione è creare, a Latina, un vero e proprio ‘museo a cielo aperto’ attraverso la realizzazione di nuove opere murarie da mettere a sistema con quelle già presenti presso le autolinee e la casa dello studente. Il progetto si propone di affrontare tematiche sociali mediante l’arte ma soprattutto, poiché ci avviciniamo al novantesimo anniversario della città di Latina, raccontare l’identità del nostro territorio. Ringrazio l’assessora Laura Pazienti e tutto l’assessorato, per essersi attivati immediatamente per la partecipazione al bando della Regione Lazio.”