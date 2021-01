Consiglio provinciale sulla discarica di Borgo Montello e il sito La Cogna di Aprilia

Si parlerà di rifiuti e soprattutto del futuro di due dei principali siti esistenti sul territorio pontino nel Consiglio provinciale convocato per lunedì prossimo 18 gennaio al quale sono stati invitati a partecipare anche l’assessore regionale di competenza, Massimiliano Valeriani e il responsabile delle Politiche Ambientali della Regione Lazio.

All’ordine del giorno della seduta la chiusura, bonifica e gestione post mortem della discarica di Borgo Montello e dell’invaso a La Cogna, ma anche la situazione relativa all’ampliamento dell’area di stoccaggio della società Rida Ambiente di Aprilia.

“Di non minore importanza – spiega Domenico Vulcano, presidente della Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia - il punto riguardante l’individuazione da parte degli uffici della Provincia di siti per lo stoccaggio del residuo secco, criteri e requisiti tecnici e di fattibilità posti in essere per l’individuazione e, non ultimo, l’ordine del giorno sui tempi di procedura per la definizione della legge regionale in merito all’individuazione degli ambiti ottimali sul servizio integrato dei rifiuti”. Il Consiglio è stato convocato per le ore 11.