L'Udc cresce in provincia: nasce il Coordinamento donne

Nasce il coordinamento donne dell'Udc pontina. La squadra coordinata da Alessandro Paletta compie un altro passo per far crescere il partito in provincia. Jessica Spelda e Valeria Siciliano le due esponenti donne nel direttivo provinciale hanno infatti costituito il Coordinamento donne in quota .

Lo scopo è coinvolgere attivamente tutte le donne del partito ma anche quelle che dall’ esterno saranno interessate a farne parte attiva. "Il Coordinamento è parte integrante del partito - hanno spiegato Jessica Spelda e Valeria Siciliano - e agirà al suo interno con impegno nell’ azione politica al fine di far riconoscere la donna e il proprio diritto all’ autodeterminazione e alla realizzazione personale, valorizzandolo per la sua diversità, cultura, professionalità e competenza. Si lavorerà nella società per trasformare in un diritto concreto il ruolo sociale della donna, considerata motore di crescita nel mondo del lavoro"

Le rappresentanti del coordinamento Jessica Spelda e Valeria Siciliano hanno voluto questo coordinamento perché ritengono necessario coinvolgere di più le donne nei processi decisionali considerando ingiusto che troppo spesso vadano sprecati e sottovalutati i talenti e le capacità.