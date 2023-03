Primarie, il Pd sceglie: sarà Daniela Fiore la candidata del partito

In vista delle amministrative del 14 e 15 maggio per l'elezione del sindaco di Latina e il rinnovo del consiglio comunale, si preparano le primarie di coalizione nel centrosinistra per la scelta del candidato sindaco. Il direttivo del Partito democratico converge sul nome di Daniela Fiore. E' quanto emerso nel corso della riunione di venerdì, in cui il partito ha discusso sulla possibilità di esprimere una sola candidatura da contrapporre a quella di Damiano Coletta voluta da Lbc.

Quella di Daniela Fiore, avvocata ed ex consigliera comunale, ha rappresentato l'indicazione maggioritaria del partito, sull'onda di un rinnovamento già avviato dagli elettori del Pd con la scelta di Elly Schlein come segretaria alle primarie del 26 febbraio.

Insieme a quello di Fiore erano in ballo anche i nomi di Marco Fioravante, attuale presidente dell'Ater di Latina, e di Enzo De Amcis, anche lui ex consigliere comunale.