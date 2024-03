Elezioni provinciali: oggi si vota per scegliere i consiglieri di via Costa

Elezioni provinciali a Latina oggi, domenica 10 marzo. Si vota per l’elezione dei nuovi consiglieri che siederanno in via Costa per i prossimi due anni.

Le operazioni di voto, iniziate questa mattina alle 8, si svolgeranno fino alle 20.

Si tratta, come si sa, di elezioni di secondo grado in cui non sono quindi chiamati alle urne i cittadini. Sono infatti elettori i sindaci e i consiglieri comunali in carica, cui è affidata la responsabilità di votare per conto delle comunità e dei cittadini amministrati. Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale sempre i sindaci e i consiglieri in carica. Cinque le liste in corsa e c’è solo un sindaco tra i candidati. Ecco quali sono: Civiche Pontine, Prima la Provincia di Latina, Partito Democratico, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Di seguito i candidati di tutte le liste:

CIVICHE PONTINE

Dario Bellini (Latina)

Mirella Cotesta (Roccagorga)

Loretta Angelina Isotton (Latina)

Stefany Pennacchio (Ventotene)

Elio Sarracino (Cisterna)

Davide Zingaretti (Aprilia)

PRIMA LA PROVINCIA DI LATINA

Giorgio Collinvitti (Norma)

Mariateresa Fiore (Aprilia)

Simonetta Iacovacci (Sonnino)

Teresa Pietricola (Roccasecca dei Volsci)

Nicola Riccardelli (Formia)

Umberto Scarogni (Ponza),

Anna Maria Speranza (Terracina)

Franco Cardinale (Fondi).

PD

Ennio Afilani (Cori)

Daniela Armida Fiore (Latina)

Luca Magliozzi (Formia)

Renio Monti (Cisterna)

Simone Orelli (Pontinia)

Lorena Perozzo (Prossedi)

Sabrina Pistilli (Cori),

Antonella Quattrocchi (Cisterna)

Emilio Rossi (Priverno)

FORZA ITALIA

Pasquale Casalini (Sezze)

Barbara Cerilli (Terracina)

Bruno De Luca (Aprilia)

Anna Ciccarelli (Itri)

Maria Di Girolamo (Minturno)

Giovanni Pietro Fogli (Sabaudia)

Fausto Furlanetto (Latina)

Luca Salvatore Gallinaro (Gaeta)

Daniela Lauretti (Pontina)

Vincenzo Mattei (Fondi)

Gioia Pernarella (Monte San Biagio)

Gianluca Taddeo (sindaco di Formia)

FRATELLI D’ITALIA

Simonetta Antenucci (Cisterna),

Luca Caringi (Terracina)

Giada Cianfoni (Rocca Massima)

Andrea Fabbri (Pontinia)

Matteo Grammatico (Aprilia)

Marilena Iannicola (Prossedi)

Alice Lazzarini (Sonnino)

Caterina Merenna (Formia)

Alessandro Porzi (Latina)

Renzo Scalco (Latina)

Pierluigi Torelli (Sermoneta)

Luigi Vocella (Fondi).