Il Pd accusa il centrodestra: "Dup senza visione e portato avanti con metodo lacunoso"

“Il rinvio del punto sul Dup (Documento unico di programmazione) dal Consiglio comunale in programma per lunedì prossimo fornisce riprova di una maggioranza allo sbando. Tutto viene portato avanti con improvvisazione, navigando a vista, senza una seria programmazione”. Sono le parole dei consiglieri comunali di Latina del Partito democratico Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi.

“Alla destra – prosegue il gruppo – contestiamo il metodo dozzinale e improvvisato. Venerdì scorso è stata convocata una commissione Bilancio con urgenza ma questa è stata liquidata con grande velocità, il dibattito sarà durato al massimo 10 minuti, e senza contributi significativi da parte dei colleghi e delle colleghe dei gruppi di maggioranza. Nessuno spunto, nessuna richiesta di approfondimento dei capitoli, nessuna proposta di emendamento. Siamo di fronte a una maggioranza completamente schiacciata sull’amministrazione, yes man e yes woman che si limitano ad avallare quanto deciso in altre sedi”.

In conclusione: “Sarà un Dup senza visione, appiattito sul Pnrr, incapace di tratteggiare un’idea di città. Con l’aggravante di un metodo sbagliato e lacunoso. Un’abitudine ormai consolidata da parte della maggioranza Celentano che, praticamente dall’inizio della consiliatura, sottovaluta fino ad esautorare il ruolo delle commissioni consiliari”.