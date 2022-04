Latina, il punto del sindaco Coletta: dai finanziamenti persi alla situazione politico amministrativa

Un incontro che ha al centro la perdita dei finanziamenti del Comune relativi alla messa in sicurezza di quattro plessi scolastici della città, ma anche molto di più. E' la prima occasione per il sindaco Damiano Coletta per fare il punto della situazione sull'attività amministrativa, sulla governabilità, sul fuoco di accuse della coalizione di centrodestra e sul contesto complesso in cui si muove la macchina amministrativa.

"La perdita dei finanziamenti - esordisce subito Coletta - è un fatto grave, è per me una ferita importante di cui mi assumo tutta la responsabilità. In questi giorni si stanno facendo valutazioni e indagini interne per capire come si sia arrivati a questo. In commissione Trasparenza, il prossimo 4 maggio, si avranno risposte e approfondimenti. Ma è importante contestualizzare e ricordare che questa amministrazione si è impegnata ad ottenere finanziamenti ben più complessi, come i 18 milioni per il bando delle periferie e quelli del progetto Upper del quale siamo tutti orgogliosi e che vede il Comune di Latina fra i sei Comuni italiani coinvolti. Si tratta di progetti che richiedono risorse, tempo, personale e un lavoro complesso e a volte si deve fare qualche scelta?. Sempre a proposito del finanziamento perso per le scuole il primo cittadino ha poi voluto ricordare che il progetto di manutenzione delle scuole rientra comunque nel piano triennale delle opere pubbliche. E aggiunge che nella passata consiliatura il Comune ha intercettato complessivamente 95 milioni di finanziamenti contro i 40 circa dell?amministrazione Di Giorgi.

Coletta ricorda poi gli 80 milioni stanziati per la metro leggera, progetto caro a Zaccheo ma privo di sostenibilità, ?sui quali ? dice ? abbiamo cercato di scongiurare il de finanziamento intercettando 600mila euro per progetti di mobilità?. ?Oggi ? continua il sindaco ? il Comune ha acquisito credibilità politica. Riceviamo apprezzamenti non richiesti perché questa città ha cambiato storia. E? vero, la legalità è un prerequisito essenziale, ma prima non c?era?. E cita la vicenda dell?inchiesta Olimpia che anni fa travolse il Comune e l?amministrazione Di Giorgi. ?Tutto questo non è un alibi ? puntualizza ? ma definisce il contesto, che è anche quello di due anni di pandemia?. Passa poi in rassegna gli obiettivi raggiunti negli anni passati: il blocco di un bando da 120 milioni per l?esternalizzazione del servizio rifiuti, la creazione dell?azienda speciale Abc, il bando sul Tlp dopo 14 proroghe di gestione, la messa a regime dello sfalcio dell?erba passato da una voce di spesa di 250mila a oltre 1 milione.

Infine, l?affondo politico contro l?ostruzionismo della coalizione di centrodestra: ?Nel 2016 ? dichiara ? i cittadini mi hanno eletto sulla fiducia ? ma poi mi hanno votato questa seconda volta con consapevolezza. E se guardiamo ai fatti abbiamo mantenuto la parola con il centrodestra, guardando proprio alla governabilità, eleggendo all?unanimità il presidente del Consiglio. Da allora ci sono stati vari incontri con la coalizione che non hanno prodotto nulla. Qualcuno ha fatto una scelta di governabilità rispondendo responsabilmente ai cittadini che hanno espresso il voto, ma gli altri sono arrivati a fare ricorso perfino sul lavoro delle commissioni. Questo è ostruzionismo. L?invito che faccio è a trovare un equilibrio perché questo modo di fare non porta a nulla. Questo è invece un momento in cui ci si deve confrontare sul bene della città, anche per correggere gli errori che, è vero, si possono commettere?.

Si è parlato poi del tema dolente della carenza di personale, annunciando una nuova stagione di concorsi che darà vigore alla macchina amministrativa, e ancora il teatro e i lavori della biblioteca per i quali occorrono altri 150mila euro inseriti nel Bilancio. E infine il primo cittadino ha annunciato la nomina di un direttore generale e l?imminente assegnazione delle deleghe ai consiglieri.