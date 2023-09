Nuova commissione sull'isola pedonale: contrari anche i residenti

Va avanti in Comune l'istruttoria sull'isola pedonale, di cui si è discusso ancora in un'altra seduta della commissione Attività Produttive nel corso della quale sono stati ascoltati questa volta i residenti del centro storico di Latina. Dopo i commercianti dunque anche chi abita la piccola zona cittadina chiusa al traffico ha portato la sua esperienza all'attenzione dell'amministrazione.

"Ciò che è emerso - spiega il presidente della commissione Dino Iavarone - è un parere sostanzialmente unanime e contrario all'isola pedonale, ma possibilista sulla Ztl. Le motivazioni vanno dalla difficoltà nel parcheggiare le auto, alla mancanza di controlli dell'area che rendono insicuro il rientro a casa nelle ore meno frequentate, fino ad arrivare ad una mancanza generale di decoro, pulizia e disagi per chi ha condizioni di disabilità. Tutte informazioni e suggerimenti di cui terremo conto, come amministrazione, nel momento in cui andremo a prendere decisioni su quale debba essere il perimetro, le modalità e le funzioni che riteniamo dovranno essere riportate al centro della città. Nelle prossime settimane ascolteremo le associazioni dei consumatori, ambientaliste e i giovani per avere una visione più completa possibile ed evitare di calare soluzioni sul territorio, senza aver sentito le reali esigenze di chi lo vive".