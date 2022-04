Scuole dell'infanzia paritarie: mozione per il mantenimento dell’orario di chiusura fino alle 16

Il gruppo consiliare della Lega di Latina torna sull’argomento dell’orario di apertura delle scuole dell’infanzia paritarie comunali, dopo la pubblicazione di un articolo sulla stampa da parte dei genitori della scuola dell’infanzia di “San Marco”, preoccupati dalla possibilità che dal prossimo anno scolastico 2022-23 l’orario di uscita possa essere ridotto alle 14, anziché alle 16. ù

“Comprendiamo la preoccupazione dei genitori – dichiarano i consiglieri Giovanna Miele, Massimiliano Carnevale, Valeria Tripodi, Vincenzo Valletta, Roberto Belvisi e Alessio Pagliari – tuttavia ci teniamo a far presente che fin da subito ci siamo occupati e preoccupati della questione. Infatti il 28 gennaio scorso è stato votata all’unanimità in consiglio comunale una mozione, presentata dal consigliere Pagliari, relativa alla richiesta di prolungamento dell’orario di chiusura di tutte le delle scuole dell’infanzia paritarie comunali: “San Marco” – Latina, “Madonna di Fatima” – Borgo San Michele, “Pio XII” – Borgo Faiti, “S Maria di Sessano” – Borgo Podgora, “Pio IX” – Borgo Grappa, “S. Maria Goretti” – Borgo Le Ferriere. Con questo atto di indirizzo politico è stato dato mandato alla giunta comunale di adoperarsi affinché venga garantita l’apertura fino alle 16. Nell’ultima commissione congiunta istruzione-bilancio, lo stesso assessore Laura Pazienti ci ha assicurato l’impegno dell’amministrazione a garantire il soddisfacimento della richiesta. Inoltre vi sarebbe la possibilità di partire con un progetto pilota in una scuola per prolungare l’orario addirittura fino alle 18. Noi come Lega – concludono i consiglieri - vigileremo che quanto previsto nella mozione sia effettivamente adottato.”