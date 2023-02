Al via i lavori di rifacimento del manto sulla Migliara 58: strada chiusa

Sono iniziati nella mattinata di oggi, giovedì 16 febbraio, i lavori di rifacimento del manto stradale della Migliara 58. Gli interventi, annunciati dalla Provincia, interessano il tratto compreso tra il chilometro 5+840 e il chilometro 9 che ricade nei territori dei comuni di San Felice Circeo e Terracina.

Il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia con un’apposita ordinanza del 10 febbraio ha predisposto quindi a partire da oggi la chiusura al traffico veicolare con esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso lungo il tratto interessato dagli interventi di asfaltatura nei giorni dal 16 al 18 febbraio e poi ancora dal 20 al 22 febbraio, dalle 07.30 alle 18.30.

Si tratta di uno degli interventi programmati dall’ente di via Costa per risistemare alcune arterie stradali della provincia pontina che versano in cattive condizioni e che verranno riasfaltate così da garantire anche agli utenti maggiori condizioni di sicurezza.