Lega, Giovanna Miele nominata vice coordinatrice del partito nel Lazio

La deputata pontina Giovanna Miele è stata nominata nuova vice coordinatrice della Lega nel Lazio. La notizia è delle scorse ore ufficializzata dallo stesso partito che ha annunciato una riorganizzazione e la delineazione di un “percorso già avviato per strutturarsi in maniera sempre più radicata sui territori”.

In tal senso sono stati nominati i nuovi vice coordinatori regionali del partito, alla presenza di tutto il direttivo regionale, che sono Mariano Calisse, con funzioni di vice coordinatore vicario e Giovanna Miele. “Entro la fine della settimana saranno definite le assegnazioni, già iniziate, dei dipartimenti tematici regionali, valutate in base al principio di competenza che dà spazio alle specifiche professionalità”.

“La miglior risposta ai bisogni dei cittadini - dichiara il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni - è mettere in campo una squadra forte, competente e responsabile che premia la rappresentatività nei territori e il lavoro svolto fino ad oggi. Si delinea così il quadro di un’azione politica che vuole mettere al centro la voce delle singole comunità, facendo tesoro della buona politica che la Lega ha saputo imprimere fino ad oggi. Con Mariano e Giovanna - continua Bordoni - il Lazio avrà due interlocutori capaci di mettere a frutto quella sinergia fondamentale con il Governo e con la Regione per intervenire su temi come quello legato alle infrastrutture di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto per avvicinare sempre più i territori alle istituzioni, renderli consapevoli e partecipi delle scelte politiche”.

"I nuovi, tanti, ingressi all’interno della Lega sono il segnale che l’affezione ai valori e alle proposte del partito cresce e questo testimonia la bontà delle nostre battaglie, a tutela dei diritti e del futuro di migliaia di lavoratori, contro chi vuol svendere i loro sacrifici di una vita, al fianco di chi chiede città più sicure, a difesa della sacralità della proprietà privata e dei risparmi dei nostri cittadini che non si toccano. Ci aspettano sfide importanti, a partire dalle elezioni europee e dal voto in diverse amministrazioni comunali e ci faremo trovare pronti. La Lega - conclude Bordoni - saprà essere determinante e la nostra squadra si sta preparando per essere all’altezza della grande sfida”.