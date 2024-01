Malore mentre è alla guida per il sindaco di Itri, è ricoverato in ospedale

E’ ricoverato all’ospedale Dono Svizzero di Fromia il sindaco di Itri Giovanni Agresti che nella giornata di lunedì 29 gennaio ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto rimanendo poi coinvolto in un incidente stradale.

E’ accaduto in via Cescole. Alla guida della sua vettura il primo cittadino si stava recando in Municipio quando è stato colpito dal malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Soccorso dai sanitari del 118 è stato poi trasferito in ospedale a Formia per tutti gli accertamenti e dove è stato poi ricoverato.

Al sindaco Agresti sono arrivati gli auguri di pronta guarigione anche dell’assessore regionale all’ Ambiente, Transizione Energetica e Sport, Elena Palazzo. “Voglio esprimere al sindaco di Itri, Giovanni Agresti, i miei più sinceri auguri di pronta guarigione. Seguo con attenzione le notizie che riguardano la sua salute e auspico che possa al più presto tornare a svolgere le sue funzioni” ha detto Palazzo.

Le funzioni temporanee di sindaco sono state affidate all’attuale vice Giuseppe De Santis.