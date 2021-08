Matteo Salvini torna a Latina, a Capoportiere l’incontro con il leader della Lega

L’arrivo del senatore al Lido nell’ambito delle iniziative per la raccolta firme per i sei quesiti referendari sulla giustizia; ma sarà anche l’occasione per parlare delle prossime elezioni amministrative

Matteo Salvini torna a Latina. Il leader della Lega sarà nel capoluogo pontino mercoledì 4 agosto a partire dalle 21 nell’ambito delle iniziative per la raccolta firme per i sei quesiti referendari sulla giustizia. “Una giustizia più veloce e giusta, dove chi giudica dovrà anche assumersi la responsabilità dei suoi giudizi” spiegano dalla Lega impegnata in questi giorni con una serie di gazebo in tutta Italia tra cui proprio quello che sarà allestito a piazzale Loffredo, a Capoportiere.

Un appuntamento, questo in programma al Lido di Latina, che offrirà l’opportunità a Matteo Salvini per incontrare i militanti del partito e i suoi sostenitori anche in vista delle elezioni amministrative del prossimo autunno che si svolgeranno anche nel capoluogo pontino, dove il centrdestra non ha ancora trovato la convergenza sul nome del candidato sindaco, ed in altri importanti centri della provincia.

“Quella di mercoledì sera sarà anche l’occasione per testimoniare la grande e particolare attenzione che Salvini ha sempre avuto per la provincia di Latina e per il capoluogo in particolare. Alla vigilia della campagna elettorale per il capoluogo pontino - spiegano gli organizzatori -, la Lega vuole ribadire il suo ruolo centrale e trainante per la coalizione di centrodestra chiamando a raccolta la sua gente intorno al suo leader”.

Insieme a Matteo Salvini saranno presenti anche il sottosegretario Claudio Durigon, l’onorevole Francesco Zicchieri, il senatore Gianfranco Rufa e il capogruppo in Regione Lazio Angelo Tripodi.