Lido di Latina, Lega: “Mezzo per la pulizia delle spiagge tra i bagnanti”. Le spiegazioni di Abc

Un mezzo per la pulizia della spiaggia tra i bagnanti al lido di Latina: la segnalazione del consigliere comunale della Lega Alessio Pagliari a cui a stretto giro a replicare è stata la stessa Azienda per i Beni Comuni che ha spiegato quanto accaduto nella mattinata di ieri, lunedì 20 giugno. Ma andiamo con ordine.

“Quando ho visto la foto del trattore con il carro di raccolta rifiuti transitare in spiaggia, fra i bagnanti e alla presenza di bambini, non volevo crederci. Pensavo fosse un fotomontaggio degno di riviste di satira. Invece, purtroppo, è tutto vero” ha detto Pagliari definendo “pericolosissimo” quanto accaduto oltre che non rispettoso delle “regole di buon senso e di opportunità, al di là dell’eventuale violazione della vigente ordinanza sindacale che prevede che i concessionari debbano effettuare la pulizia al di fuori dell’orario di balneazione, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Non capisco allora con quale criterio invece l’azienda comunale Abc possa operare in barba a queste disposizioni”.

Dopo aver segnalato l’accaduto al comandante della polizia locale e all’assessore per il Servizio di Igiene Urbana Pagliai ha riferito anche di aver raccolto altre “testimonianze e diversi cittadini e titolari di stabilimento mi hanno confermato la presenza del trattore in vari tratti di spiaggia del lungomare pontino. In qualità di presidente della Commissione Sicurezza, porterò il tema all’attenzione di una prossima Commissione, chiedendo formalmente spiegazioni all’assessore e ai vertici dell’azienda Abc circa l’accaduto. La sicurezza – ha concluso Pagliari – deve essere sempre una priorità e l’Amministrazione comunale, di cui Abc fa parte, dovrebbe essere la prima a dare il buon esempio”.

Nel tardo pomeriggio le precisazioni di Abc con una nota. “In merito alla nota stampa inviata in data odierna dal consigliere Alessio Pagliari, si precisa che - si legge -, nella prima mattinata di ieri, lunedì 20 giugno, a causa di un mezzo in avaria, l’Azienda per i Beni Comuni di Latina, in via del tutto eccezionale, ha terminato i lavori di pulizia dell’arenile oltre l’orario previsto. Si ribadisce che il ritardo è stato determinato da un evento imprevisto ed improvviso e che tutte le attività di pulizia dell’arenile sono ordinariamente svolte in orario notturno e nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza” ha poi concluso l’azienda che si è scusata per eventuali disagi.