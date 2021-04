Il lungomare di Minturno si rifà il look: discese per disabili, nuova illuminazione e verde pubblico

Il litorale di Scauri si rifà il look in vista della stagione estiva con una importante serie di lavori finanziati in parte con fondi della Regione Lazio. Sono infatti partiti numerosi interventi per la riqualificazione sia delle strutture che del verde pubblico su input del sindaco Gerardo Stefanelli e dell’assessore al verde pubblico Pietro Nicandro D’Acunto.

E’ in fase di ultimazione il restyling del lungomare sulla base di un progetto che prevede la realizzazione di discese per disabili con difficoltà motorie libere del litorale di Minturno, il rifacimento della illuminazione con l’installazione di lampioni al led e la realizzazione di un’area fitness nel Parco Ricillo.

Il progetto, del costo complessivo di 850mila euro, è stato approvato dalla Regione Lazio e cofinanziato per 500mila euro.

E’ inoltre in corso una riqualificazione del verde nell’area della darsena e la sostituzione di tutte le palme secche sul lungomare con nuove essenze arboree, e la realizzazione di una nuova piazza a Monte d’Argento nella parte terminale del lungomare con l’installazione di una fontana scenica. L'Astral ha inoltre avviato i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile che rientra nella Ciclovia del Sole che parte dalla Norvegia e arriva a Malta: il tracciato parte dall'ingresso di Minturno, attraversa tutto il lungomare e arriva al ponte sul Garigliano in corrispondenza dell'area archeologica.