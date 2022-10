Orario pomeridiano sospeso nelle scuole, Lbc: “Capiamo i disagi dei genitori. Pesa la crisi economica”

“Comprendiamo benissimo il disagio vissuto, in queste ore, da alcune famiglie della città. Pensiamo ai genitori dei bambini e delle bambine che frequentano le scuole dell’infanzia comunali. Allo stesso tempo non possiamo però accettare le insinuazioni di chi, in cerca di visibilità, scarica la colpa di questi disservizi su chi ha amministrato la città”. A parlare sono i rappresentanti di Lbc e il tema è quello dell’orario pomeridiano delle scuole dopo l’intervento di ieri di Latina nel Cuore.

Il movimento che fa capo a Vincenzo Zaccheo è tornato infatti sui disagi visti dai genitori della scuola San Marco per la mancanza dell’orario pomeridiano. “Le responsabilità - hanno detto da LnC - sono in capo all’Amministrazione Coletta: prima che decadesse, infatti, erano state stanziate delle somme per tale servizio con una mozione approvata in Consiglio comunale, eppure anche dopo l’inizio della scuola registriamo una stato di stallo. Che fine hanno fatto quelle somme? - conclude il movimento che ha rivolto un appello al commissario Valente ad intervenire - Che siano state utilizzate per coprire i buchi di bilancio lasciati in eredità dalla passata amministrazione? Non è un segreto, infatti, che la giunta Coletta abbia portato la città sull'orlo del dissesto finanziario, obbligando il commissario prefettizio a fare i conti con i suoi disastri?"

Pronta la replica di Lbc. “Latina nel Cuore dovrebbe ricordare bene che se in questa città è stato introdotto il servizio pomeridiano nelle scuole d’infanzia è stato grazie alle amministrazioni Coletta. Le precedenti amministrazioni, infatti, non avevano mai fatto nulla in questo senso: il servizio pomeridiano, a Latina, non c’era. Nel 2018 abbiamo reso la scuola come dovrebbe essere: con orario fino alle 16:30 (quindi 40 ore settimanali come previsto per legge). Con l’aggiunta, inoltre, di un’ora antimeridiana (dalle 7:30 alle 8:30) per accogliere i bambini prima dell’avvio delle lezioni. Agevolando quei genitori che, per entrare a lavoro, facevano fatica ad accompagnare i propri figli a scuola. Proprio a San Marco, poi, così come a borgo Faiti, sono state predisposte le classi primavera (quelle con bambini e bambine di due anni). Questo ha portato ad un aumento sensibile dei posti nido, che sono stati liberati. È stato un lavoro importante e serio che ha portato Latina su standard di normalità, e civiltà, mai toccati in precedenza”.

“Durante il Covid - aggiunge ancora Lbc -, per ottimizzare le risorse, e su indicazione della Regione, abbiamo temporaneamente sospeso i servizi pomeridiani nelle scuole sia d’infanzia che statali. Ma solo perché eravamo in una situazione emergenziale. Con il terminare dello stato d’emergenza è stato ripristinato il servizio pomeridiano nelle scuole, rimasto attivo per tutto l'anno scolastico 2021/2022. In seguito, poi, anche grazie all’azione del Consiglio comunale che ha prima votato una mozione e poi, lo scorso giugno, approvato il bilancio che conteneva un capitolo dedicato proprio ai servizi scolastici pomeridiani, abbiamo dato un chiaro indirizzo politico volto a mantenere in piedi ciò che con cura era stato costruito negli anni. Oggi la gara per l’affidamento dei servizi pomeridiani è stata prudenzialmente bloccata dalla segreteria generale per approfondimenti relativi alla situazione delle casse comunali a causa dell’aumento dei costi dell’energia. Alla luce della gravità della situazione che è, purtroppo, nuovamente emergenziale - aggiunge ancora Latina Bene Comune -, è comprensibile la prudenza adottata dai servizi del Comune. Ci aspettano mesi difficili sul fronte dell’economia, ed è per questo motivo che abbiamo invitato le forze politiche alla responsabilità, per affrontare insieme questa nuova fase emergenziale. Queste parti politiche, evidentemente, preferiscono la sterile polemica e lo scaricabarile su chi ha governato in precedenza”.