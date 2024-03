Pd: “Entusiasmo ritrovato dopo l’elezione di Schlein”. In provincia +25% di iscritti in un anno

Cresce il Partito Democratico nella provincia di Latina. Lo raccontano i numeri dell’ultimo anno che ha visto gli iscritti aumentare del 25%. E nel giorno in cui le iscrizioni vengono riaperte per l’anno 2024, per il Pd locale è tempo di bilanci.

“Il 2023 è stato un anno importante per il nostro tesseramento a tutti i livelli, dal nazionale ai circoli territoriali, segno del ritorno di un sostegno diffuso e del desiderio di partecipare - ha commentato il segretario provinciale Omar Sarubbo -. Anche in provincia di Latina, come in tutto il Lazio, abbiamo registrato un incremento delle iscrizioni. Nel nostro caso di oltre il 25% superando quota 1800 iscritti. Voglio ringraziare, a tal proposito, il sempre prezioso responsabile dell’organizzazione, Francesco Scacchetti, le segretarie e i segretari di circolo per l’impegno appassionato che non fanno mai mancare.

Sono segnali positivi di adesione ad un progetto politico che, a partire dalle primarie dello scorso e dall’elezione della segretaria Elly Schlein - ha aggiunto Sarubbo -, ha ritrovato entusiasmo e che stiamo cercando di condurre con generosità, impegno e spirito unitario a tutti i livelli. Anche il raddoppio degli iscritti ai Giovani Democratici, guidati in provincia da Stefano Vanzini, è un segnale molto incoraggiante. L’aumento dei militanti non genera un automatico aumento dei voti, lo so bene, ma ne rappresenta una premessa fondamentale per una organizzazione come la nostra che ha fatto del radicamento territoriale un modo di essere ed agire”.

E proprio da oggi, lunedì 4 marzo, alle 9 è possibile iscriversi al PD per l’anno 2024 attraverso la piattaforma online con accesso dal sito www.partitodemocratico.it. “Lasciatemi affermare, infine - conclude poi il segretario provinciale del Pd -, che tesseramento è sinonimo di autofinanziamento e, quindi, di libertà e autonomia che noi possiamo rivendicare con orgoglio in un Paese in cui non mancano invece partiti personali di proprietà di qualche singolo personaggio o potentato”.