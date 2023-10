Il Pd provinciale si rinnova: ecco la nuova segreteria politica. Sarubbo: “Più presenti e competitivi”

Il Partito Democratico provinciale rinnova la propria segreteria politica e gli incarichi esecutivi a distanza di un anno e mezzo dal congresso che chiuse la fase commissariale. A fare il punto e ad annunciare le nuove cariche all’interno del Pd è stato il segretario provinciale Omar Sarubbo.

“Abbiamo attraversato mesi impegnativi e difficili di continue campagne elettorali, primarie, congressi ed è giunto il momento aggiornare i livelli esecutivi del partito provinciale per rafforzarci e rappresentare più compiutamente il nostro pluralismo interno. In poco tempo è profondamente mutato il quadro politico del Paese e del partito, nonché lo scenario economico e geopolitico internazionale. La larga affermazione delle destre e di Giorgia Meloni alle elezioni politiche e la vittoria della segretaria Elly Schlein alle primarie sono, indubbiamente, i più significativi elementi di novità della fase politica che viviamo. Siamo, dunque, in una nuova stagione che ci deve vedere pazientemente impegnati nella ridefinizione del profilo politico-identitario del Pd e nella costruzione del nuovo centrosinistra in grado di competere con le destre conservatrici e populiste che, a tutti i livelli di governo, tradiscono ogni promessa fatta in campagna elettorale. Una destra prigioniera dei propri slogan e alla perpetua ricerca di alibi e capri espiatori per giustificare l’immobilismo in cui è piombata. Una destra che nella nostra provincia possiede una filiera di eletti e nominati in Regione, nel Parlamento e in Europa che non produce alcun risultato tangibile. Anzi, che genera evidenti danni: gestione maldestra del Pnrr e definanziamento di molte opere pubbliche, fondi alla sanità privata e depotenziamento di quella pubblica, attacco agli ambiti territoriali per colpire l’autogoverno locale di servizi fondamentali come lo smaltimento rifiuti e il servizio idrico integrato, nessuna opera strategica in programma”.

Da qui la necessità, “in questo articolato scenario”, di rafforzare la struttura “per essere ancor più presenti e competitivi nel territorio.

La nuova segreteria politica

La segreteria politica sarà composta da nove componenti: Venditti Salvatore, Fiore Daniela, Contarino Aura, Visari Mauro, Ciaramella Gennaro, Campagna Valeria, Calcagnini Andrea, Onorati Enrica, Rizzo Paolo. A questi si aggiungono quattro membri di diritto per funzione: il consigliere regionale Salvatore La Penna, il presidente dell’assemblea provinciale Matteo Marcaccio, il capogruppo in Consiglio provinciale Luca Magliozzi e il segretario provinciale dei Giovani Democratici Stefano Vanzini.

Vengono inoltre assegnati gli incarichi esecutivi tematici. “Ruoli importanti con delega a operare su specifiche problematiche. Un elenco di conferme, novità e alcuni graditi ritorni che vede l’ingresso di amministratori, rappresentanti di movimenti che hanno aderito recentemente al Pd, giovani segretari di circolo e dirigenti locali, personalità con lunga esperienza di attivismo nel mondo associativo e sindacale” (nelle immagini in basso tutto nel dettaglio).

L’incontro con Zingaretti

Intanto è stato anche anticipato che l’incontro del 20 ottobre a Latina con Nicola Zingaretti nell’ambito di una iniziativa pubblica all’Hotel Europa intitolata “Un anno di Governo Meloni, un anno di Nulla. L’Italia è più ingiusta e più povera”. “Un incontro preparatorio in vista della manifestazione nazionale dell’11 novembre e per ribadire i contenuti delle nostre battaglie per l’Italia che sono state oggetto delle tante iniziative dell’estete militante. Parole d’ordine per il futuro: dura opposizione, profilo popolare, ricostruzione” conclude Sarubbo.