Ha destato stupore il nuovo tratto di pista ciclabile realizzato in centro a Latina durante gli interventi in corso nel cuore della città per l'isola pedonale. La sorpresa nella giornata di ieri, lunedì 8 aprile, dopo che nei giorni scorsi erano iniziati i lavori per le modifiche volute dall’amministrazione secondo quanto disposto dall’ordinanza del 31 marzo del servizio mobilità del Comune di Latina. Modifiche che, come ormai è risaputo, prevedono la riapertura al traffico delle auto di un pezzo di piazza del Popolo, quello che passa davanti all’Intendenza di Finanza da via Diaz a corso Matteotti, per recuperare parcheggi gratuiti con disco orario.

Un nuovo tratto di pista ciclabile in centro

E proprio lungo questo tratto è stato realizzato nella giornata di ieri un nuovo pezzo di pista ciclabile per il transito delle due ruote. Pista ciclabile che non era prevista nelle modifiche annunciate nelle scorse settimane dalla maggioranza di Governo guidata dalla sindaca Matilde Celentano e neanche nell’ordinanza del 31 marzo - sarà disciplinata ora con una nuova ordinanza che dovrebbe essere firmata in queste ore -. Non solo, ma la stessa maggioranza ha più volte ribadito, in queste settimane in cui tanto si è discusso dell’isola pedonale, di voler eliminare l’anello ciclabile del centro. Particolare che è stato evidenziato anche dal capogruppo di Lbc, Dario Bellini. “Ciò che mi lascia quantomeno perplesso è che questa azione di buon senso (la realizzazione di un tratto di pista ciclabile indispensabile, vista la riapertura al traffico veicolare di quel pezzo di piazza, per chi ad esempio in bici giungeva da via Diaz che si sarebbe trovato contro mano) strida con ciò che la sindaca Celentano ha dichiarato in tutte le sedi: ‘ho dato mandato agli uffici lo studio per far togliere le piste ciclabili nel centro storico”. Bah! Magari questa pista ciclabile è la risposta degli uffici? - scrive Bellini sulla sua pagina Facebook -. O più semplicemente questa è la schizofrenia amministrativa che esce fuori quando si interviene senza avere effettuato uno straccio di approfondimento tecnico ed aver sviluppato un progetto”.

Una questione di sicurezza

A spiegare quanto accaduto negli ultimi giorni l’assessore alla Mobilità Gianluca Di Cocco che abbiamo interpellato telefonicamente. “I tecnici hanno ritenuto opportuno intervenire per completare quel tratto di pista ciclabile per garantire a quei pochi ciclisti che ne usufruiscono di transitare in tutta sicurezza. Una scelta più che consona in attesa dello smantellamento dell’anello ciclabile in centro che avverrà quando tutta la circonvallazione diventerà zona 30”. Un progetto, questo, su cui è al lavoro la maggioranza. Si tratta dunque di un passaggio “temporaneo” per intenderci, con il nuovo tratto di striscia rossa riservato alle due ruote in piazza del Popolo che sparirà quando verrà eliminato l’anello ciclabile nel cuore della città capoluogo. I tempi? All’incirca tre mesi. “Nulla cambia dunque nella volontà dell’amministrazione” ci ha tenuto a precisare l’assessore Di Cocco per quella che è apparsa come un’incoerenza rispetto alle posizioni espresse dalla maggioranza in riferimento proprio all’anello ciclabile in centro.

I parcheggi

Altra questione quella dei 38 parcheggi gratuiti con disco orario di un’ora - in un primo momento si era parlato di 40 stalli -. Come spiega sempre l’assessore del Comune di Latina, saranno realizzati lungo via Diaz su entrambi i lati e in piazza del Popolo, anche davanti alla ciclabile - come si vede nella foto -, e se non saranno sufficienti “tre ne potranno essere ricavati anche in piazza della Libertà. Ci tengo a mettere in evidenza, infine, che da una idea delle consigliere di maggioranza sarà realizzato anche uno stallo rosa per le donne in stato di gravidanza” ha poi concluso Di Cocco. Gli interventi nel cuore della città sono dunque ancora in corso, e prevedono anche la cancellazione di tutte le strisce che non servono più e che potrebbero creare confusione; secondo le previsioni dovrebbero essere conclusi entro un paio di giorni quando saranno effettivamente attuate le novità previste per il centro di Latina. Lo ricordiamo però, la riapertura di parte di piazza del Popolo con i nuovi stalli sarà in vigore solo dal lunedì al venerdì pomeriggio; dal venerdì sera e nelle giornate di sabato e domenica il centro sarà interamente chiuso.